El exgobernador y presidente del PJ puntano, Alberto Rodríguez Saá, convocó desde el Departamento Ayacucho a transitar el camino para la recuperación de la gobernación de San Luis, para que la provincia tenga un futuro de crecimiento y con justicia social.

El llamado lo hizo en el corazón de Quines, en un encuentro frente a la plaza principal de la “capital del mate” que contó con la participación de militantes de cada rincón de Ayacucho y toda su zona influencia.

El líder de la oposición provincial dejó un mensaje de esperanza. "Trabajo y sueldo digno es el camino para que en toda la provincia de San Luis vuelva a reinar la justicia social", aseguró.

Durante la convocatoria, no faltó el cariño y el afecto de la gente. Los presentes mantuvieron un encuentro lleno de esperanza y depositaron sus sueños con la confianza de un futuro mejor.