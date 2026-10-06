“El consumo popular está retraído por los bajos salarios, eso genera una economía fría”

Alberto Rodríguez Saá mantuvo una entrevista con Sergio Bastías, en el programa Imperdibles, por Radio Clan 103.1. Su intervención dejó mucha tela para cortar. Cada concepto, idea o palabra promovió interesantes miradas sobre el presente y el futuro de la provincia. Pero, fundamentalmente, las declaraciones se configuraron como una especie de mapa clave para cumplir los sueños de San Luis. En medio de ese abordaje, fue inevitable tocar un combo sensible: pobreza, endeudamiento y crisis.

Lo que dice la gente

Al ser consultado sobre lo que la gente le manifiesta cuando lo ven por la calle, aseguró: “Me conversan, me paran, me preguntan y todos tienen una expectativa: ¿Cuándo vas a volver? Entonces les contesto para iniciar la conversación: cuando ustedes quieran. No es que uno quiera, la gente tiene que votar los sueños. Nosotros representamos eso”, aseguró.

En ese sentido, lamentó que los puntanos estén desesperados porque no hay trabajo. Los jóvenes están angustiados por el tremendo presente que viven, sin oportunidades. Cada segmento de la sociedad está devastado por las medidas actuales. Pero frente a eso, hay un camino posible: votar bien.

Endeudamiento

Rodríguez Saá lamentó que, mientras tanto, la provincia “tiene plazos fijos en el banco” y aseguró que equivalen a la misma cantidad de dinero que tienen los empleados públicos en materia de deuda.

“¿Y los intereses dónde están? Están trabajando con intereses. Esto se llama usuracracia, el gobierno de la usura. Esto está sucediendo. La gente tendrá que optar si le cree a Poggi, que bajó los sueldos e hizo todo esto”, señaló.

Síntomas fuertes de la crisis

Por otro lado, fue muy claro al explicar que si la economía se enfría, todo va para peor. “¿De qué vive el taxista, el comerciante? Del salario de la gente. San Luis no tiene salarios privados altísimos, o salarios industriales extraordinarios. Vivimos del consumo popular, y el consumo popular está retraído por los bajos salarios. Eso genera una economía fría. Si hubiera planes de vivienda, la economía estaría ardiendo porque movés todo, sería un movimiento tremendo, pero no hay nada. Eso se llama enfriar la economía, que es lo que hace Milei y lo ordena este que es un dependiente mentiroso, no tiene pasta para esto”, puntualizó.

De igual modo, insistió en que una economía fría, como la que vive San Luis, genera desocupación, quiebras, hambre. Dio el ejemplo de una verdulería local que tiene un cartel que dice: “Entrá a la verdulería, las ofertas no muerden”. En ese pasaje, subrayó el tremendo esfuerzo de los comerciantes para subsistir. Lamentó también el dolor de la gente que revuelve la basura para sobrevivir.

“Son crisis de la vidriera: la ñata contra el vidrio mirando y no podés consumir”, destacó.

“Este señor (Poggi) sabe que miente. Dijo que iba a hacer un cambio y no hizo nada. En vez de ir para adelante, hizo marcha atrás”, agregó en otro tramo.