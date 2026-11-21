Alberto Rodríguez Saá acusó al Gobierno de convertir la ayuda económica en un negocio financiero. En su discurso en Quines, conmemorando el DÍ de la Soberanía, sostuvo que el dinero de becas y subsidios se depositará en una billetera virtual, permanecerá allí durante 30 días y generará intereses para el banco antes de que los beneficiarios puedan cambiarlo.

“Se llama cuasimoneda, como si fuera una moneda”, dijo. Describió la oferta como una ayuda que puede presentarse como “un subsidio”, “una beca” o “un préstamo”, y estimó que el depósito rondaría los 250.000 pesos: “Creo que te va a poner ahora”.

“Te ponen la plata en el banco, cobran los intereses y se quedan con los intereses”, afirmó. Según Rodríguez Saá, además, los beneficiarios solo podrían comprar “donde ellos quieren”, en comercios que calificó como “los amigos de ellos”. Sobre el plazo, dijo: “No lo pueden cambiar hasta por lo menos 30 días”.

El exgobernador resumió su acusación en una frase: “En vez de dar la plata a la gente en sueldos, en obras, en empleo, no. La pone a plazo fijo”. Y a quienes reciban el dinero les aconsejó: “Agárrenle la plata igual”.