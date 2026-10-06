Preparados para la interna: candidatos militantes que sientan el dolor de lo que pasa

Inteligencia, alma, pasión, puntanidad. Eso es lo que reflejó el líder de la oposición, Alberto Rodríguez Saá, durante una entrevista con Sergio Bastías, en el programa Imperdibles, que se emite por Radio Clan 103.1.

El exgobernador y presidente del PJ puntano no le esquivó a ninguna pregunta, y trazó análisis minuciosos con la lucidez de siempre. Al ser consultado por el contexto electoral, fue clarísimo: “Estamos preparados”, dijo.

Remarcó que tanto el PJ como Compromiso Federal, los partidos y espacios aliados, la militancia, todos los que comulgan con la idea de cumplir los sueños de San Luis, están preparados para cuando se fije la fecha de los comicios.

Señaló en este sentido que Claudio Poggi, quien debe fijar la fecha, está “en un enorme dilema” porque desde Nación le van a exigir que lo concrete en la misma jornada que los comicios nacionales, pero Poggi, en su temor, observa que no es una situación favorable en dicho escenario.

“Si es en junio, la elección tendría que ser llamada en diciembre. Ahí empezaríamos con todo. Estamos preparados. Tenemos oficio en esto, sabemos, estamos preparados para que podamos hacer una interna, seleccionar candidatos lo más democráticamente posible y que sean militantes, no queremos hacer mesas de politiqueros que se reparten candidaturas, queremos generar interna”, manifestó.

“Si no hay madurez, se enojan, o usan medios que no corresponden como repartir cosas, que es horroroso. No vamos a desarrollar ni mesa ni interna que dividan, tiene que ser con armonía. El congreso nuestro se presentó, resolvió el mecanismo, y también Compromiso Federal. Los que se quieran sumar, hay reglas de juego”, agregó.

Candidatos que sientan

Rodríguez Saá se detuvo a profundizar la noción de “candidatos militantes”. Y dijo que, muy al contrario de los politiqueros que “tienen buena voz” o que “salen en la radio”, se tiene que buscar un camino con candidatos militantes que sientan el dolor, que deseen cambiar la sociedad, cumplir los sueños de la gente, generar salarios dignos, acceso a la vivienda, que el Hospital Central y toda la salud sean de todos y no de un puñado, y que haya educación pública de jerarquía.

“Estamos en el año de la educación. Ahora, Poggi, ¿qué hiciste en el año de la educación? Porque los docentes dicen que están con problemas salariales. ¿Y los chicos, a los que les has dado comida en mal estado? ¿Cómo va a ser recordada en la historia esa cuestión? San Luis, año de la educación: le dio comida en mal estado a los chicos, generó los sueldos más bajos de los últimos 10 o 20 años”, cuestionó.



Justicia social

Rodríguez Saá insistió en la necesidad de “madurar” y para eso reflexionó sobre los pilares de quienes desean cumplir los sueños de San Luis: trabajar por un espacio que se sustente en la justicia social, en la soberanía política, en la independencia económica, sin deuda.

“Vamos a hacer un shock para en los 6 primeros meses reconstruir la puntanidad, el alma de San Luis, la economía, los salarios de trabajadores para llevarlos a un nivel digno, docentes, policías, empleados públicos, inclusión social. Que salgan de la situación de endeudamiento que tiene la familia de San Luis e inmediatamente el futuro, hay que hablar del futuro, la esperanza, tenemos que ser sembradores de esperanza”, puntualizó.