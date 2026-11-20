En diálogo con El Diario de la República, Ramiro Quevedo —integrante del Sindicato de Curtidores de la República Argentina y secretario de actas de la CGT regional de Villa Mercedes— trazó un panorama crítico sobre la situación del sector fabril y advirtió que la caída de la actividad golpea de lleno en los puestos de trabajo. Según señaló, Villa Mercedes tuvo históricamente un polo industrial de gran magnitud con empresas de distintos rubros, pero atravesó un deterioro que se profundizó en los últimos dos o tres años.

El dirigente explicó que la retracción de las ventas y la menor producción derivaron en despidos, bajas y acuerdos laborales, con cierres recientes como el de una firma textil semanas atrás y el de Black & Decker en Justo Daract, además de una merma estimada en unos 300 trabajadores en el sector metalúrgico. En su propio ámbito, Quevedo precisó que en la industria del cuero pasaron de 120 empleados el año pasado a 40 en la actualidad.

Frente a ese escenario, el referente sindical contó que junto a otros gremios evaluaron cómo generar un “paraguas” para respaldar a las empresas y cuidar las fuentes laborales.

Entre las ideas planteadas, mencionó la posibilidad de que la Provincia alivie tarifas energéticas —como luz y gas— o reduzca ciertos impuestos para las firmas, a cambio de que las empresas asuman el compromiso de sostener la dotación de trabajadores durante un año, sin despidos ni suspensiones, e incluso evaluar aportes o subsidios salariales en los casos más críticos.

Quevedo también apuntó a las dificultades de competencia frente a productos importados y a las limitaciones salariales. Sostuvo que los topes paritarios restringen la capacidad de compra de los trabajadores en el mercado interno y puso como ejemplo que artículos como calzado o electrodomésticos resultan mucho más económicos al adquirirlos afuera o a través de plataformas digitales, lo que vuelve cuesta arriba competir desde la producción local. En ese sentido, consideró que el oficialismo podría acompañar la iniciativa para ayudar a sostener el empleo.

La presentación formal en Diputados

La iniciativa, impulsada por el movimiento obrero, sindicatos y agrupaciones, quedó formalizada ante la Cámara de Diputados mediante el acompañamiento a un proyecto de ley para declarar la emergencia industrial y del empleo fabril en San Luis por doce meses, con opción a prórroga por igual período. La presentación, fechada el 18 de noviembre y dirigida al presidente del bloque del Frente Justicialista, Lucas Caymes, procura que el tema sea habilitado en la última sesión ordinaria del año, prevista para el próximo miércoles, ante la ausencia de convocatoria a sesiones extraordinarias.

El planteo reúne diagnósticos sobre el retroceso manufacturero y el impacto en el empleo tanto a nivel nacional como provincial, tomando como referencia estadísticas del Centro de Estudios de la UIA (CEU-UIA) y del INDEC, junto con el registro de más de veinte establecimientos industriales con cierres o suspensiones de turnos entre San Luis y Villa Mercedes durante el último año, y antecedentes recientes en la provincia y el país.

Entre las herramientas propuestas en el proyecto se incluyen exenciones de hasta el 100% en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario acotado a predios industriales, planes de pago de hasta 24 cuotas y bonificación de tasas para capital de trabajo.

Asimismo, contempla un subsidio provincial del 60% del Valor Agregado de Distribución (VAD) eléctrico por un año, un programa de sostenimiento laboral de 1,5 salarios mínimos vitales y móviles por hasta seis meses —condicionado a mantener plantillas y con un adicional por empleo femenino—, complementos por suspensiones del artículo 223 bis vinculadas a capacitación en la UPrO, preferencias de hasta el 10% en el Compre San Luis, cláusulas anti-cierre, un Fondo de Emergencia Industrial y una Mesa Tripartita integrada por el Estado, la Unión Industrial y la CGT Regional.

Adhesión de docentes e investigadores universitarios

El Sindicato de Docentes e Investigadores Universitarios (SiDIU) de la Universidad Nacional de San Luis expresó su adhesión y respaldo a la iniciativa promovida por distintos sindicatos de la provincia. A través de una nota, el gremio universitario manifestó su pleno apoyo al proyecto de declaración de emergencia pública en materia industrial, productiva, laboral y social en todo el territorio puntano.

Desde la organización señalaron que la propuesta resulta de gran valor e interés para resguardar los puestos de trabajo. En su pronunciamiento, advirtieron que las fuentes laborales atraviesan hoy las consecuencias de un proceso de desindustrialización impulsado, según indicaron, por las políticas económicas que aplican tanto el Gobierno nacional como el provincial.