De noche, desde arriba del puente, solo se escucha el rugido del agua. Abajo, el Río San Francisco baja marrón, ancho, con fuerza y tapa casi todo el cauce, mientras golpea contra la vegetación de la orilla. Es la imagen que dejó el temporal en San Francisco del Monte de Oro. La crecida llegó después de las lluvias del jueves, que en la zona serrana cayeron con intensidad y que obligaron a los Bomberos de San Francisco a pedir circular con precaución entre esa localidad y La Carolina, ante posibles crecidas repentinas en los arroyos Turbio, Claro y Río Hondo, en la zona del segundo badén. También pidieron evitar acercarse y acampar en las costas de ríos y arroyos.

El puente que cruza el Río San Francisco camino a Banda Sur, donde está la Plaza, la Iglesia y el Solar Histórico con la escuelita rancho de Sarmiento, fue atacado por la crecida. Es el mismo río que divide al pueblo en dos y que el jueves a la noche mostró toda su fuerza. Vecinos de la zona aseguran que hacía años no se veía al río con ese caudal.

Hay que remontarse a marzo de 2015 para encontrar un antecedente de esa magnitud en el norte provincial. En aquel temporal, la crecida de los ríos de Quines y Luján impactó sobre los puentes de la Ruta Nacional 20 y en Quines el puente quedó destruido. En toda la zona hubo más de 300 evacuados, rutas cortadas y puentes dañados.

Esta vez, hasta el momento, no se reportaron evacuados ni daños de esa magnitud en San Francisco. Pero las imágenes vuelven a mostrar la vulnerabilidad de los pueblos serranos frente a las crecidas repentinas: en pocas horas, un arroyo tranquilo se transforma en un río incontenible. Desde los organismos de emergencia reiteraron el pedido de no cruzar badenes, no intentar vadear cauces crecidos y mantenerse lejos de las márgenes hasta que el agua baje por completo.