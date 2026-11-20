La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) rechazó la reducción de la feria judicial en San Luis y pidió participar de la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Provincial que implementó la polémica modificación.

Precisamente, el Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis, en su página oficial, difundió la posición que había adoptado la FACA que se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia de San Luis como amicus curiae, en respaldo de la acción de inconstitucionalidad promovida por el Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de San Luis contra la Ley Provincial que modifica las fechas de las feria judicial.

La institución nacional precisó que su solidaridad con sus colegas de San Luis se fundamenta en “las consecuencias que la reducción de la feria judicial puede generar tanto para el funcionamiento del servicio de justicia como para el ejercicio de la profesión, particularmente en relación con el descanso profesional, la organización del trabajo y las condiciones de igualdad entre quienes integran la abogacía”.

Lo que informó el CAPSL

“El Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de San Luis informa a sus matriculados que la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) presentó formalmente ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis una solicitud para intervenir en calidad de amicus curiae (amigo del Tribunal) en el marco de la demanda de inconstitucionalidad impulsada por nuestra institución.

La presentación, suscripta por la presidenta de FACA, Dra. Mariel Margarita Tschieder, y la secretaria, Dra. Eloisa Beatriz Raya de Vera, expresa el acompañamiento de la entidad nacional a la acción iniciada por el CAPSL, vinculada con la modificación del régimen de feria judicial establecida por la Ley Provincial N.º IV-1175-2025.

En su escrito, la Federación sostiene que la cuestión debatida reviste trascendencia institucional e interés público, ya que involucra principios fundamentales como la independencia del Poder Judicial, la división de poderes, el acceso a la justicia y las condiciones de ejercicio profesional de la abogacía.

Asimismo, FACA advierte sobre las consecuencias que la reducción de la feria judicial puede generar tanto para el funcionamiento del servicio de justicia como para el ejercicio de la profesión, particularmente en relación con el descanso profesional, la organización del trabajo y las condiciones de igualdad entre quienes integran la abogacía.

La Federación también recuerda su pronunciamiento del 13 de junio de 2025, mediante el cual había expresado su apoyo a los Colegios de Abogados de San Luis, Villa Mercedes y Concarán frente al proyecto de modificación del régimen de feria judicial, y sostenido la necesidad de abordar la problemática de la mora judicial mediante un diagnóstico integral, con evidencia y participación de los distintos actores del sistema.

Con esta presentación, FACA solicita al Superior Tribunal de Justicia que tenga por admitida su intervención como amicus curiae y considere los argumentos jurídicos aportados al momento de resolver la causa.

Este acompañamiento constituye un respaldo institucional de alcance nacional al planteo del CAPSL y pone de manifiesto la relevancia que esta discusión tiene para la abogacía organizada y para el sistema de justicia en su conjunto.

Desde el Colegio continuaremos trabajando en defensa del ejercicio profesional, de las garantías constitucionales y de una administración de justicia que asegure condiciones adecuadas para el desempeño de la abogacía y el acceso de la ciudadanía a la justicia”.