La diputada Silvia Sosa Araujo llevó a la Legislatura una cuenta incómoda para el oficialismo: aseguró que su bloque presentó 134 pedidos de informes desde que Claudio Poggi llegó al Gobierno. Si la transparencia es una política pública, preguntó, ¿por qué las respuestas no aparecen?

La pregunta quedó flotando en el recinto. También la lista de asuntos sobre los que la oposición dice no recibir información: el Plan Alimentario Nutricional Escolar, sus proveedores y costos, el estado de las rutas y las inversiones previstas. Una agenda bastante concreta para un Gobierno que suele hablar de transparencia, pero que, según denunció la legisladora, todavía adeuda explicaciones.

Sosa Araujo mencionó además denuncias por presuntas intoxicaciones y cuestionamientos sobre alimentos en mal estado, junto con reclamos laborales en panaderías. No son detalles menores para despachar con un discurso: son temas sobre los que la diputada dijo que su bloque pidió información oficial.

La legisladora también apuntó contra el funcionamiento de las comisiones. Según planteó, varias se reúnen el mismo día y a la misma hora, una superposición que complica la participación de los bloques opositores. Después, claro, alguien puede reprocharles que no estuvieron.

Así, mientras el Gobierno invoca la transparencia, en la Legislatura hay 134 pedidos que siguen sin respuesta. La diputada pidió que contesten. El oficialismo tiene una forma sencilla de despejar la duda: mostrar los informes.