Así está la zona. No hay acciones para solucionar la problemática. Foto: gentileza.

Una lectora de El Diario de la República puso de manifiesto la creciente indignación que atraviesan los habitantes del barrio AMPPyA, quienes llevan exactamente un mes viviendo entre montículos de tierra, calles intransitables y un peligroso foco de riesgo eléctrico. La problemática se originó a partir de una intervención municipal en un bulevar sobre la calle Esteban Adaro, entre Catamarca y San Francisco.

La zona está "inundada" e implica un riesgo. Foto: gentileza.

Según relató, los trabajos comenzaron hace dos meses con el fin de angostar el sector y retirar ejemplares añosos de álamos. Sin embargo, la situación empeoró hace un mes, cuando las maquinarias intentaron extraer un árbol de gran porte en la esquina de Catamarca y Esteban Adaro.

La gente reclama una solución urgente. Foto: gentileza.

En medio de las tareas, dañaron el tendido eléctrico subterráneo, dejando a toda la cuadra sin luz durante casi un día entero. Aunque personal de Edesal intervino para restablecer el servicio, al día siguiente los cortes se repitieron por otras tres horas debido a la continuidad de las maniobras.

El árbol en cuestión. Foto: gentileza.

Desde entonces, la Municipalidad abandonó el lugar. El saldo es una cuadra completamente cortada por un gran bloque y montículo de tierra, un enorme pozo socavado donde quedó la raíz del árbol y, lo que genera mayor alarma en la comunidad, una acumulación de agua en forma de “pileta” justo por donde atraviesan los cables eléctricos subterráneos cada vez que llueve.

Hace un mes que los vecinos no tienen soluciones. Foto: gentileza.

Las consecuencias de la inacción oficial se multiplican en el día a día: los frentistas deben dar toda la vuelta con sus vehículos para ingresar a sus hogares, los transportes escolares sufren demoras para retirar a los niños y ya se registraron accidentes de vecinos mayores que se han tropezado al intentar esquivar los obstáculos de tierra en un espacio de por sí reducido.

Ante la falta de respuestas a los reclamos formales realizados ante la comuna, los vecinos decidieron visibilizar el caso con la esperanza de obtener una solución urgente “antes de que se produzca una tragedia”.