Los días en donde el sol y las lluvias alternan su presencia continuarán durante el fin de semana largo, que espera jornanas inestables, con temperaturas que rondarán los 14 grados de mínima y los 26 de máxima. Así estará hasta el lunes feriado.

Ese estado del tiempo llegará luego de un jueves muy lluvioso en toda la provincia, que registró sus picos de agua caída en La Florida, con 76,9 milímetros, en el Valle de Pancanta y la ciudad de San Luis, donde hubo 68,2.

Según la Red de Estaciones Meteorológicas, el viernes 20 de noviembre será un ejemplo de inestablidad que tendrá además pocos cambios en los registros térmicos respecto a los días anteriores. El cielo estará mayormente nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad desde la madrugada hasta el mediodía, cuando la nubosidad empezará a disminuir.

Para el sábado 21 habrá poco cambio de la temperatura, el cielo estará otra vez nublado y se mantendrá la probabilidad de lluvias y tormentas en toda la provincia, con el retiro de las nubes por la noche. El viento será del sureste con algunas ráfagas fuertes.





La previa del feriado tendrá una mañana fresca y una tarde con ascenso de las temperaturas. El cielo estará mayormente despejado y se incrementará la velocidad del viento, sobre todo en el norte de la provincia.

El lunes 23 de noviembre habrá lluvias y tormentas en el norte de la provincia; las mínimas serán de 15 grados, las máximas de 26, en promedio y el viento será variable del cuadrante sureste.