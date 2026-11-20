La situación de una paciente de 26 años que aguarda desde hace meses por una cirugía maxilofacial en el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” volvió a ponerse en agenda luego de que Cecilia Luján, mamá de la joven en cuestión, hiciera público el reclamo a través de las redes sociales, con el pedido de difusión para obtener una respuesta urgente.

De acuerdo con el texto difundido, y la confirmación del caso en diálogo con El Diario de la República, la intervención estaba prevista inicialmente para fines de agosto, fue reprogramada para octubre y volvió a suspenderse en noviembre, siempre bajo el argumento de la falta de insumos. Según el relato, al consultar con el profesional cirujano tratante, este indicó que los materiales requeridos no son especiales ni distintos de los que se utilizan habitualmente.

La familia advirtió sobre la incertidumbre que genera no contar con precisiones sobre qué elemento impide avanzar ni cuál será el nuevo plazo de espera, al tiempo que remarcó el deterioro en la calidad de vida de la paciente.

Expusieron que la joven padece episodios de dolor intenso e incapacitante, imposibilidad de abrir la boca, hablar o masticar, molestias que se extienden a la zona ocular, alteraciones visuales en uno de los ojos, enrojecimiento facial, cefaleas severas y episodios de descompensación física.

A través de un planteo dirigido a las autoridades del centro de salud, se solicitó que se informe por escrito el motivo puntual de las suspensiones, qué recurso o insumo falta y si la demora obedece a cuestiones de quirófano, anestesia, instrumental o materiales.

Asimismo, pidieron una nueva evaluación médica, que se fije una fecha cierta para la cirugía o se gestione una derivación en caso de no poder garantizarla en un plazo razonable, y que se asegure la continuidad de la atención mientras aguardan una resolución.