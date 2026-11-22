Aumada fue demoledor y retuvo el título en solo un round
El zurdo puntano salió a comerse a su rival desde el minuto cero empujado por su gente. En la Sociedad Española ganó por nocaut técnico en el primer round y desató la alegría de sus seguidores. Mirá el video.
Apenas unos zurdazos salidos con demoledora potencia le bastaron al Marco “El Flaco” Aumada para retener el título sudamericano de la categoría pesados en la Sociedad Española, que estuvo a tope para ser testigo de una pelea que apenas duró un round.
La fuerza con la que Aumada salió al ring y la limitadísima capacidad de aguante del brasileño Nelbe De Souza fueron las principales características de una pelea que había despertado mucha expectativa entre los puntanos.
Aumada salió a comerse a su rival desde el minuto cero y así lo demostró con dos potentes zurdazos que impactaron en el rostro del brasileño antes de los 30 segundos de pelea. Lo que quedó del asalto inaugural, a la postre el único de la pelea, fue un Aumada dominante y un visitante con poca capacidad de reacción.
Entre todos los golpes que el puntano conectó al rostro de Nelbe, uno terminó por desestabilizarlo y generar en el árbitro la rápida decisión de parar la pelea y mencionar como ganador al púgil puntano.
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