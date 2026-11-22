Apenas unos zurdazos salidos con demoledora potencia le bastaron al Marco “El Flaco” Aumada para retener el título sudamericano de la categoría pesados en la Sociedad Española, que estuvo a tope para ser testigo de una pelea que apenas duró un round.

La fuerza con la que Aumada salió al ring y la limitadísima capacidad de aguante del brasileño Nelbe De Souza fueron las principales características de una pelea que había despertado mucha expectativa entre los puntanos.

Aumada salió a comerse a su rival desde el minuto cero y así lo demostró con dos potentes zurdazos que impactaron en el rostro del brasileño antes de los 30 segundos de pelea. Lo que quedó del asalto inaugural, a la postre el único de la pelea, fue un Aumada dominante y un visitante con poca capacidad de reacción.

Entre todos los golpes que el puntano conectó al rostro de Nelbe, uno terminó por desestabilizarlo y generar en el árbitro la rápida decisión de parar la pelea y mencionar como ganador al púgil puntano.