Franco Colapinto protagonizó una buena clasificación en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, correspondiente a la 21ª fecha del calendario 2026. El piloto argentino de Alpine consiguió avanzar a la Q3 y finalizó décimo con un registro de 1m35s314, aunque largará noveno en la carrera del domingo debido a la penalización de Oscar Piastri. Su compañero, Pierre Gasly, partirá desde la octava posición.

La carrera será a la una del domingo argentino y tendrá como escenario el circuito nocturno de Las Vegas.

El argentino llegó a la clasificación con buenas sensaciones tras una destacada actuación en la tercera y última práctica libre, en la que había finalizado quinto con un tiempo de 1m35s198, luego de completar 30 vueltas al circuito callejero estadounidense.

El comienzo de la clasificación no fue sencillo para Colapinto. Las bajas temperaturas del asfalto complicaron el calentamiento de los neumáticos y el representante de Alpine tuvo que esforzarse para superar el primer corte. Finalmente, con un registro de 1m35s930, terminó 15º en la Q1 y consiguió avanzar a la siguiente instancia.

En la Q2, el oriundo de Pilar comenzó con un buen ritmo, aunque las mejoras de sus rivales lo dejaron momentáneamente fuera de los puestos de clasificación. Cuando todo parecía complicarse, Colapinto respondió bajo presión y marcó una vuelta de 1m34s982 en su último intento, que le permitió ubicarse séptimo y asegurar su participación en la Q3.

Gasly también mostró un gran rendimiento y consiguió el segundo mejor registro de esa instancia, mientras que la gran sorpresa fue la eliminación de los dos pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes finalizaron 11º y 12º, respectivamente.