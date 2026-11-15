  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

22°SAN LUIS - Domingo 15 de Noviembre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

22°SAN LUIS - Domingo 15 de Noviembre de 2026

EN VIVO

Vuelve el Tomba

Godoy Cruz venció a Tristán Suárez y volvió a la Liga Profesional

El Tomba ganó 3-1 la final de la Primera Nacional en Córdoba y consiguió el primer ascenso a la máxima categoría para la temporada 2027.

Por redacción
| Hace 3 horas

Godoy Cruz derrotó 3-1 a Tristán Suárez en el Gigante de Alberdi y se consagró campeón de la Primera Nacional. Con la victoria, el equipo mendocino aseguró su regreso a la Liga Profesional, apenas un año después de su descenso.

 

 

Esteban Burgos abrió el marcador de penal a los 11 minutos del primer tiempo, tras una infracción sobre Axel Rodríguez. A los 31, el propio Rodríguez amplió la ventaja con un cabezazo. Tristán Suárez reaccionó y Marcos Enrique descontó a los 39, para dejar el partido abierto antes del descanso.

 

 

En el complemento, Martín Pino marcó el tercero a los 22 minutos y encaminó el triunfo del Tomba. El Lechero terminó con diez jugadores: Agustín Baldi fue expulsado a los 41, tras recibir la segunda tarjeta amarilla.

 

 

La final se disputó en el estadio Julio César Villagra, conocido como el Gigante de Alberdi, en Córdoba.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo