Godoy Cruz venció a Tristán Suárez y volvió a la Liga Profesional

Godoy Cruz derrotó 3-1 a Tristán Suárez en el Gigante de Alberdi y se consagró campeón de la Primera Nacional. Con la victoria, el equipo mendocino aseguró su regreso a la Liga Profesional, apenas un año después de su descenso.

Esteban Burgos abrió el marcador de penal a los 11 minutos del primer tiempo, tras una infracción sobre Axel Rodríguez. A los 31, el propio Rodríguez amplió la ventaja con un cabezazo. Tristán Suárez reaccionó y Marcos Enrique descontó a los 39, para dejar el partido abierto antes del descanso.

En el complemento, Martín Pino marcó el tercero a los 22 minutos y encaminó el triunfo del Tomba. El Lechero terminó con diez jugadores: Agustín Baldi fue expulsado a los 41, tras recibir la segunda tarjeta amarilla.

La final se disputó en el estadio Julio César Villagra, conocido como el Gigante de Alberdi, en Córdoba.