Merlo: un conductor golpeó y amenazó a dos inspectores de tránsito

Dos inspectores de tránsito municipal de la villa de Merlo fueron agredidos y amenazados de muerte por un conductor, que supuestamente estaba alcoholizado.

El incidente se registró este sábado, alrededor de las 13:40, en la esquina de Av. del Deporte y Av. del Sol, en plena zona comercial.

Según la denuncia efectuada en la Comisaría Seccional N° 42, uno de los inspectores advirtió a un conductor que su vehículo estaba estacionado sobre la senda peatonal y obstruía el paso.

Siempre según la denuncia, el conductor se tornó agresivo, dijo que no se iba a mover y que hacía lo que quería, descendió del rodado e insultó al inspector denunciante y a su compañero.

En el escrito se consigna además que, a simple vista, evidenciaba estar bajo efectos de alcohol o alguna sustancia, y que los amenazó de muerte. El inspector denunciante relató que recibió tres golpes de puño en el rostro, en diferentes ocasiones. Su compañero también fue agredido verbalmente y amenazado, según la misma denuncia.

El hecho, según consta en la denuncia, quedó registrado en un video grabado por una mujer que pasaba por el lugar. Ese material fue entregado al teléfono del compañero del denunciante, quien lo aportó como prueba. Por temor a su integridad física, el inspector solicitó que se dicte una prohibición de acercamiento del denunciado a su domicilio, su lugar de trabajo y los lugares donde se encuentre.

El Municipio de Villa de Merlo informó, a través de un comunicado oficial, que se hizo la denuncia penal por la agresión a personal de tránsito, y difundió la imagen de la denuncia. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre detenciones ni sobre medidas judiciales dispuestas en la causa. Se aguarda información de la Fiscalía de Instrucción sobre la carátula y las medidas adoptadas.