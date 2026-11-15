Un futbolista de Boca chocó a un motociclista, escapó y dio positivo de alcoholemia

Nahuel Alejandro Genez, lateral izquierdo de 23 años perteneciente a Boca Juniors y cedido a préstamo a Patronato, protagonizó un siniestro vial durante la mañana de este sábado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, cuando chocó a un motociclista con su Peugeot 208.

El futbolista embistió desde atrás a una motocicleta, se retiró del lugar sin asistir a la víctima y, tras regresar persuadido por un testigo, dio positivo en el control de alcoholemia, con 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre.

El episodio ocurrió cerca de las 10:15 en la intersección de las calles Panamá y Bertozzi y, según la información policial, Genez conducía un automóvil Peugeot 208 negro, en el cual viajaba también un acompañante de 22 años, cuando impactó contra una motocicleta Motomel Skua 150 cc conducida por un hombre mayor de 50 años.

A raíz de la colisión, el motociclista salió despedido varios metros y quedó tendido sobre el asfalto, pero solo recibió heridas leves tras la dura caída.

Tras el impacto, el defensor continuó su marcha por calle Panamá y luego dobló por Mendoza sin detenerse a auxiliar al herido, según informaron los medios locales UNO Entre Ríos y Elonce.

Sin embargo, otro motociclista que presenció la secuencia persiguió al vehículo y logró que el jugador regresara al sitio del accidente minutos más tarde.

Una vez en el lugar, personal de Tránsito de Paraná practicó el test de alcoholemia al futbolista, el cual determinó la presencia de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre.

Como consecuencia del procedimiento, los agentes labraron las actas de infracción correspondientes y dispusieron la retención tanto de la licencia de conducir de Genez como del automóvil.

Por su parte, la víctima fue trasladada al Hospital San Martín para su evaluación médica y, según detalló el jefe de la Comisaría Primera, Hugo Paniagua, el hombre presentaba dolores en la cintura y la espalda, además de escoriaciones en uno de sus brazos.

Luego de las revisiones, los médicos constataron que las lesiones eran de carácter leve y le otorgaron el alta sin mayores complicaciones.