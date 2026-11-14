Nació la hija de Maximiliano Cabrera, el joven que desapareció en el basural de San Luis

Nació la hija de Maximiliano Cabrera. Una beba que llegó al mundo sin poder conocer a su papá. Y su familia, en medio del dolor más grande, volvió a pedir lo mismo que pide desde el 28 de agosto: justicia. Que no se apague la voz. Que no caiga en el olvido. Maximiliano Ariel Cabrera tiene 26 años. Es papá de una nena de 8 años. Y ahora, papá de una beba recién nacida, hija de su pareja Brenda, que cursaba un embarazo de riesgo cuando él desapareció.

El 28 de agosto, Maximiliano fue a buscar aluminio para vender al Centro de Disposición Final de la ciudad de San Luis, predio que está en el costado sur de la Autopista de las Serranías Puntanas (ex ruta 7).

Fue a hacer una changa, como tantas otras veces. Llegó con uno de sus hermanos. Pasadas las 10 de la mañana, le dijo que siguiera con la tarea y se fue solo. Antes de bajar, le dijo que iba a dormir. Desde entonces, no se lo volvió a ver. Su hermano lo buscó ese mismo día hasta cerca de las 19, sin resultados. Maximiliano no tenía teléfono celular, por lo que tampoco se pudieron rastrear sus movimientos. La denuncia formal por su desaparición se hizo el 2 de septiembre. El expediente quedó en la Fiscalía de Instrucción N° 2 de San Luis.

La búsqueda se concentró en el propio basural. Hubo rastrillajes, usaron perros especializados, drones y análisis de cámaras.

Las excavaciones con maquinaria de Vialidad Provincial empezaron el 17 de septiembre, casi veinte días después de la desaparición. Hasta hoy, no hay información que permita confirmar qué pasó con él ni se informó del hallazgo de su cuerpo.

Su mamá, Susana Ibáñez, lo busca por sus propios medios. A los dos meses de la desaparición denunció que no tenían respuesta, que le decían que no había suficientes efectivos policiales y que esperaban equipamiento de otras provincias. “No tenemos respuesta ni nada de mi hijo. Han dejado todo así nomás, no se mueven”, dijo. “Yo sigo esperándolo con tanta angustia y dolor. Solo quiero tenerlo de nuevo conmigo”.

Brenda, su pareja, contó que Maximiliano no tenía problemas con nadie y que “solo salía a hacer changas”. Hoy la familia marcha con otras familias que también esperan respuestas. Y ahora, con una beba en brazos, el pedido es más desgarrador todavía: que esa nena sepa un día qué pasó con su papá. Que no crezca con una pregunta sin respuesta.

Por eso piden ayuda a todos los puntanos: que se difunda el caso, que, si alguien vio algo, lo diga. Que no se apague la voz de la justicia. Maximiliano salió a buscar aluminio para llevar el pan a su casa. No volvió. Su hija nació sin él. Su cuerpo todavía no fue encontrado. Y su familia sigue esperando.