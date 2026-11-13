Intentaron robar en la casa de Giovanni, el bebé puntano internado en Buenos Aires

Giovanni y Jordan, hermanos que se aman. Más allá del angustiante episodio, el amor de la familia los mantiene unidos y con esperanza. Foto: redes sociales Cintia Roldán.

En medio de la compleja recuperación que atraviesa Giovanni, el bebé puntano internado en Buenos Aires por una cardiopatía congénita, su familia recibió una noticia que sumó preocupación a la distancia. Su otro hijo, Jordan, quien permanece en San Luis a la espera de que el pequeño reciba el alta, fue víctima de un intento de robo en su domicilio.

A través de sus redes sociales, Cintia Roldán relató el difícil momento que les tocó vivir tras el llamado de alerta desde la provincia. “Nuestro hijo Jordan nos llamó para contarnos que intentaron entrar a robar a nuestra casa. Forcejearon la puerta y rompieron un vidrio. Gracias a Dios, Jordan está bien. Mi mamá vive al lado, junto con mis hermanos, y siempre están pendientes de él, acompañándolo y cuidándolo”, expresó la mujer.

El hecho obligó a la familia a reorganizarse de urgencia para contener al joven y reparar los daños en la vivienda. “Ante esta situación, Flavio regresa a San Luis para estar con Jordan y ocuparse de lo sucedido. Yo voy a permanecer en Buenos Aires, acompañando y cuidando a Giovanni, que continúa con su tratamiento y preparándose para su próxima cirugía”, explicó Cintia, y agregó: “Como familia nos toca estar separados físicamente, pero seguimos unidos, haciendo lo que cada uno necesita hacer en este momento. No es fácil, pero vamos a seguir adelante”.

La publicación de Cintia.

El pequeño Giovanni nació el 18 de agosto con una cardiopatía congénita compleja. A los ocho días de vida debió ser sometido a su primera intervención cardíaca y, desde entonces, atravesó una seguidilla de cuadros delicados que incluyeron un cateterismo, un neumotórax, una trombosis, una endoscopía y largas semanas en terapia intensiva, donde aún permanece a la espera de una nueva operación.

Una cena solidaria para acompañar el tratamiento

Con el objetivo de reunir fondos que permitan costear la estadía y el tratamiento del bebé en Buenos Aires, este sábado 14 de noviembre a las 21:30 se realizará una cena a beneficio bajo el lema "Todos por Giovanni".

El encuentro tendrá lugar en la sede de la Fundación Pappo Balague, ubicada en Chacabuco 1236, en la ciudad de San Luis.

La propuesta gastronómica consistirá en un menú de dos canelones, pan y una bebida saborizada por un valor de $8.000, acompañado por espectáculos musicales. Como gesto de inclusión y compromiso comunitario, la atención de las mesas estará a cargo de los jóvenes que participan en los talleres de la fundación. Quienes deseen colaborar y reservar su lugar pueden comunicarse al 2664-876837.

Nudos y solidaridad entre los pasillos del hospital

Para sobrellevar las interminables jornadas de internación junto a su hijo, Cintia encontró un refugio creativo y solidario en el tejido artesanal. “Entre hilos, nudos y mucho amor, encontré una nueva manera de pasar los días. Empecé a hacer macramé: portachupetes, llaveros, porta celulares, accesorios para carteras y algunas otras cositas que voy creando con mis manos”, compartió.

Más allá de mantener la mente ocupada en los momentos libres del hospital, la iniciativa se transformó en un puente de empatía con otras familias que atraviesan situaciones similares.

“Decidí que cada mamá que conozca en este camino se lleve un pequeño regalo hecho por mí: un portachupetes. Porque sé que detrás de cada mamá que está en este hospital hay una historia, una lucha y muchísimo amor por sus pequeños. Es mi manera de regalar un poquito de cariño en medio de tantos días difíciles”, concluyó.