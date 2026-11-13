“La matriz industrial de San Luis y de Argentina está siendo devastada"

El secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Leandro Pérez informó que los trabajadores despedidos de la empresa Stanley Black & Decker en Justo Daract van a cobrar la totalidad de la indemnización bajo el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. No obstante que se cumplió lo que exigía el sector damnificado, el gremialista se lamentó por el cierre de la empresa y las implicancias negativas que acarreará. “En un pueblo de 12.000 habitantes es muy significativo. No hay fuente de trabajo, no hay parque industrial, no es una zona que se pueda conseguir trabajo fácilmente".

La agremiación difundió un extenso comunicado ante la situación planteada el cierre de la producción de Black & Decker que tenía como como principal mercado para sus discos abrasivos y que venía dando señales de dificultades en los últimos años con el cambio de reglas del mercado argentino con la apertura indiscriminada de las importaciones. “Son empresas que certifican bajo norma y con valor agregado de la mano de obra. Y compiten entre los productos chinos subsidiados que ni siquiera venían rotulados”, explicó Pérez en declaraciones al Mundo Gremial.

Ante el parate productivo de la firma Black & Decker, la agrupación gremial emitió un comunicado en el que dice “no hay nada que celebrar”, sobre el cobro del total de las indemnizaciones de los obreros despedidos. “El cierre de esta planta significa la destrucción de puestos de trabajo formales, genuinos y de mano de obra altamente calificada que costó años formar”, fustigaron.

El comunicado dice textualmente:

“En representación de todos los trabajadores y trabajadoras del sector, nos dirigimos a la opinión pública, a los medios de comunicación y a la sociedad en general para expresar nuestra postura oficial frente al desenlace del cierre de la empresa Stanley Black & Decker en nuestra provincia.

Tras la audiencia conciliatoria solicitada de manera urgente por nuestra organización gremial, se logró garantizar el pago del 100% de las indemnizaciones correspondientes por ley para la totalidad de los empleados afectados. Sin embargo, como entidad sindical, consideramos imperativo aclarar que aquí no hay absolutamente nada que celebrar.

Mientras algunos sectores intentan atribuirse este acuerdo como un logro o una conquista, nuestra postura es dejar que lo expongan como consideren; la realidad para el movimiento obrero es otra: estamos frente a una pérdida terrible e irrecuperable. El cierre de esta planta significa la destrucción de puestos de trabajo formales, genuinos y de mano de obra altamente calificada que costó años formar.

Asimismo, queremos dejar constancia pública de que, durante todo este proceso previo y posterior al cierre de la fábrica, ningún representante del arco político se acercó ni se solidarizó personalmente con la angustiante situación de nuestros compañeros. En este mismo sentido, rechazamos enfáticamente las recientes publicaciones tanto del Gobierno Nacional como del Gobierno Provincial en las que intentan mostrarse empáticos y solidarios con los trabajadores, cuando han sido los primeros en apoyar y defender esta reforma laboral que, lejos de proteger a los asalariados, lo que menos hace es cuidar el empleo genuino. Agradecemos únicamente a los medios de comunicación por dar visibilidad a esta problemática.

Esta situación nos obliga a una profunda reflexión como organización y como sociedad. Observamos con enorme preocupación cómo se intenta naturalizar el cierre de fábricas como un suceso cotidiano, instalando la peligrosa idea de que, si se abona la indemnización correspondiente, el problema está resuelto y es suficiente. No es así. Es todo lo contrario.

Más allá de que los trabajadores perciban lo que legalmente les corresponde, hoy nos tocó presenciar la imagen más dolorosa del sindicalismo: ver salir por el portón de la fábrica a compañeros con lágrimas en los ojos, con familias enteras que quedan a la deriva, sumidas en el desconcierto y la incertidumbre de un futuro cada vez más estrecho para la clase laburante.

No podemos permitir que se normalice el desmantelamiento productivo. San Luis y la República Argentina se han caracterizado históricamente por su pujanza industrial; hoy vemos esa matriz devastada y sin rumbo claro.

Por último, hacemos un llamado solidario pero firme a todos los trabajadores y trabajadoras: es momento de recuperar la conciencia de clase y el sentido de pertenencia hacia el sector que integramos. Defendamos con unidad lo que con tanto esfuerzo y lucha se construyó a lo largo de décadas. Un puesto de trabajo que se cierra no se reemplaza con dinero: es dignidad que se pierde.