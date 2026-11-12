El PJ de Pedernera exigió indemnizaciones al 100% en Black & Decker

El Consejo Departamental Pedernera del Partido Justicialista emitió un contundente comunicado para expresar su profunda preocupación y respaldo a las 61 familias de Justo Daract que perdieron su fuente laboral tras el cierre definitivo de la planta de Stanley Black & Decker.

Desde el espacio advirtieron que la localidad “no puede quedarse sin su fábrica en silencio” y repudiaron las formas en las que se ejecutó la medida: según relataron, los operarios se presentaron a las 6 de la mañana para iniciar su jornada habitual y se encontraron con los portones cerrados y una empresa de seguridad privada en el acceso.

En el documento, la dirigencia subrayó el fuerte impacto económico y social que implica la pérdida de esta unidad productiva, la cual operaba desde 2013 y supo emplear a más de un centenar de personas.

Remarcaron que la firma funcionaba como el principal motor comercial y de proveedores tanto para Justo Daract como para Villa Mercedes, por lo que consideraron inadmisible que baje sus persianas “de un día para el otro sin dar la cara y sin garantizar lo que corresponde”.

Frente a este escenario, el justicialismo departamental planteó tres exigencias centrales, encabezadas por el pago del 100% de las indemnizaciones conforme al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En ese sentido, manifestaron un rotundo rechazo a cualquier intento de aplicar el artículo 247 para abonar el 50% de los resarcimientos, argumentando que la compañía no se encuentra en quiebra y continúa operando con normalidad en el resto de la Argentina.

Asimismo, reclamaron la apertura urgente de una mesa de diálogo en el ámbito del Ministerio de Trabajo, con la participación de la empresa, la seccional San Luis de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y el Gobierno provincial, con el objetivo de asegurar el cobro de los haberes y explorar alternativas de reconversión y continuidad laboral.

Finalmente, solicitaron la implementación de un plan integral de contención y reactivación para la comunidad daractense, poniéndose a entera disposición de los empleados afectados y del gremio para acompañar los reclamos.