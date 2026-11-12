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Villa de Merlo

Una turista salteña murió por paro cardíaco en un hotel

La mujer, de 73 años, integraba un contingente de jubilados. Un médico forense constató que murió por un paro cardiorrespiratorio.

Por redacción
| Hace 4 horas

Una turista salteña de 73 años murió este miércoles por la noche en un hotel de Villa de Merlo, luego de descompensarse en el baño del comedor. El médico forense constató que falleció por un paro cardiorrespiratorio.

 

 

La mujer formaba parte de un contingente de jubilados que había llegado ese día a la localidad y se alojaba en un hotel de calle Pablo Tissera al 1200. Una coordinadora del grupo alertó a la Policía después de que la turista se descompensara cuando estaban por cenar.

 

 

El personal del servicio médico contratado por el hotel constató el fallecimiento. Luego intervino la fiscal adjunta de turno de la Tercera Circunscripción Judicial, Andrea Aguilar, quien dispuso la presencia del médico forense Gustavo Lafourcade para determinar las causas de la muerte.

 

 

Tras examinarla, el profesional estableció que la mujer había fallecido por un paro cardiorrespiratorio y expidió el certificado de defunción. En el lugar también trabajaron Bomberos Voluntarios de Villa de Merlo y personal del Sempro.

 

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