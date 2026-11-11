Villa de Merlo: la oposición rechaza un nuevo pedido de endeudamiento por $500 millones

El Concejo Deliberante de Villa de Merlo enfrentará una jornada clave este jueves, cuando el Ejecutivo intente obtener el aval legislativo para acceder a una línea de descubierto bancario por $500 millones a través del Banco Supervielle.

La propuesta cosechó un firme rechazo por parte de la oposición, representada por los ediles Lucía Miranda (Frente Justicialista), Daniel Orué (Socialismo Merlino) y Ana Laura Ferrarotti (Colectivo Comechingones), quienes elevaron un dictamen por minoría para pedir su inmediata desestimación.

La principal objeción de los legisladores radica en una traba reglamentaria: el cuerpo ya rechazó una solicitud de financiamiento similar en octubre. Según explicaron, reintroducir una iniciativa desestimada dentro del mismo período ordinario contraviene de manera directa el Reglamento Interno del Concejo Deliberante.

Asimismo, la presentación advierte sobre eventuales inconstitucionalidades. El dictamen fundamenta que el proyecto entra en conflicto con el artículo 258 (inciso 12) de la Constitución Provincial, el cual restringe el uso de financiamiento externo para gastos corrientes.

Los concejales detallaron que los fondos solicitados se orientarían al pago de sueldos, proveedores y contratistas, además de contemplar partidas indeterminadas para obra pública sin especificar proyectos ni montos concretos.

La operación también encendió alarmas financieras por contemplar una tasa de interés variable y por colocar a los fondos de la coparticipación municipal como garantía de pago. A criterio de la oposición, esta condición compromete seriamente los recursos futuros de la ciudad para solucionar un problema coyuntural.

Como alternativa ante las tensiones de liquidez, Miranda, Orué y Ferrarotti remarcaron que la administración local dispone de herramientas menos gravosas, tales como los adelantos de coparticipación que ya ha utilizado en el pasado.