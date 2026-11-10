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Análisis y opinión

Las víctimas de la motosierra y la esperanza de León XIV

El papa León XIV tardo pocas horas en ponerle rostro y dimensión humana a las víctimas de la brutal motosierra. Por Ramón Ventura Fernández, abogado

Por redacción
| Hace 14 horas

 

Siendo despiadado con los débiles y vulnerables no se construye la sociedad que siempre será humana.

 

 

Transformando al hombre de trabajo y al trabajo en una mercadería sujeto a las leyes del mercado no se dignifica al hombre.

 

 

Somos una sociedad hambrienta de alimentos y también de verdad.

 

Demandamos nos saquen de la pobreza moral y cultural para superar la precariedad y las carencias.

 

 

Necesitamos de testimonios que nos enseñen el justo camino.

 

 

El papa León con sus gestos serenos y sencillos pero firmes en las cosas nos ha indicado cual es la ruta que conduce a la esperanza de la mano de la confianza.

 

Como representante del pescador echo redes mar adentro y abrazo nuestros corazones olvidados.

 

 

Ha hecho recordar que lo sublime y magnífico es el ser humano, no el dinero ni el equilibrio fiscal. Que cuando dejamos de tejer lazos y redes de misericordia y amistad allanamos la senda del puñal que hiere y crea enemigos.

 

 

Las heridas dolorosas y abiertas producidas por la feroz motosierra, ha recibido un soplo de alivio y esperanza de ser sanadas.

 

 

Venimos de una pandemia XXL; de la descarrilada inflación de Alberto Fernández; del implacable ajuste de Milei y estamos transitando la pérdida del sentido del sacrificio y de la vida.

 

 

Clamamos por la esperanza que nos es un deseo incierto ni un optimismo ingenuo, sino confianza firme y expectativa segura y fundada.

 

 

La confianza no avergüenza.

 

León XIV lo hizo.

 

 

 

 

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