Las víctimas de la motosierra y la esperanza de León XIV

Siendo despiadado con los débiles y vulnerables no se construye la sociedad que siempre será humana.

Transformando al hombre de trabajo y al trabajo en una mercadería sujeto a las leyes del mercado no se dignifica al hombre.

Somos una sociedad hambrienta de alimentos y también de verdad.

Demandamos nos saquen de la pobreza moral y cultural para superar la precariedad y las carencias.

Necesitamos de testimonios que nos enseñen el justo camino.

El papa León con sus gestos serenos y sencillos pero firmes en las cosas nos ha indicado cual es la ruta que conduce a la esperanza de la mano de la confianza.

Como representante del pescador echo redes mar adentro y abrazo nuestros corazones olvidados.

Ha hecho recordar que lo sublime y magnífico es el ser humano, no el dinero ni el equilibrio fiscal. Que cuando dejamos de tejer lazos y redes de misericordia y amistad allanamos la senda del puñal que hiere y crea enemigos.

Las heridas dolorosas y abiertas producidas por la feroz motosierra, ha recibido un soplo de alivio y esperanza de ser sanadas.

Venimos de una pandemia XXL; de la descarrilada inflación de Alberto Fernández; del implacable ajuste de Milei y estamos transitando la pérdida del sentido del sacrificio y de la vida.

Clamamos por la esperanza que nos es un deseo incierto ni un optimismo ingenuo, sino confianza firme y expectativa segura y fundada.

La confianza no avergüenza.

León XIV lo hizo.