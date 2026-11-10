Dos jóvenes heridos tras chocar en moto contra un camión cisterna en la Santos Ortiz

Dos jóvenes resultaron heridos este martes al mediodía cuando la moto en la que viajaban chocó contra la parte trasera de un camión cisterna en la avenida José Santos Ortiz. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 782, a metros del puente sobre el arroyo Los Sauces, cerca del ingreso a Juana Koslay.

Según informó la División Accidentología Vial, el joven de 19 años conducía una Honda Wave de oeste a este cuando perdió el control de la moto e impactó contra un Ford F7000 que circulaba en el mismo sentido. La Policía investiga qué provocó la pérdida de control.

Personal del Sempro asistió en el lugar al motociclista y a su acompañante, de 20 años. Ambos sufrieron golpes tras el impacto y la caída y fueron trasladados en ambulancia al Hospital Central Ramón Carrillo.

El conductor del camión, de 78 años, salió ileso y el test de alcoholemia dio 0,00 gramos por litro. Según la Policía, las lesiones del motociclista impidieron que le realizaran la prueba.