San Luis y el ¿superávit del 1,2%? El orgullo fiscal que paga el sector privado

El funcionario provincial Juan Pablo Torres celebró que “el gobernador Claudio Poggi ha logrado que San Luis sea la provincia mejor administrada del país”.

El dato que sostiene su "orgullo" es el supuesto superávit primario del 1,2 % del Producto Bruto Geográfico ( PBG). Resulta curioso porque, simplemente, la Dirección de Estadística de la provincia NO calcula el PBG.

Entonces ese porcentaje se estima dividiendo el gasto primario sobre una supuesta participación del PBG de San Luis equivalente al 1% del PIB nacional, guarismo que tiene ya más de 20 años de obsolescencia y que, claramente, no refleja la pérdida de participación de San Luis en el contexto nacional, como sí lo hace la baja en la participación de las exportaciones provinciales de 0,94% en 2024 a 0,8% en 2025.

Más allá del dudoso cálculo, cantar loas a ese superávit San Luis parte de un grosero error conceptual, desconociendo la ecuación básica macroeconómica.

Mantener un superávit de 1,2% (no hablamos del necesario equilibrio sino de superávit) cuando la economía real se cae a pedazos, lejos de ser una virtud constituye un grave problema.

Es sencillo, lo que ahorra el fisco lo des-ahorra el sector privado, cuya actividad cae y entra en estancamiento primero y en recesión si se continua con la política procíclica.

La identidad contable de la macroeconomía (sin sector externo) resulta en la siguiente igualdad:

(S−I)=(G−T)

S-I : es el balance del sector privado (ahorro menos inversión)

G-T: es el balance del sector público (gasto menos impuestos)

Cuando el gobierno tiene superávit, T > G, en consecuencia los Gastos son menores que los Ingresos y G-T es menor que cero. Por lo tanto, para que se mantenga la identidad el ahorro (S) también debe ser menor que cero.

Es decir, si el gobierno tiene superávit, eso significa más dinero para el gobierno y menos para las empresas y los trabajadores.

Por lo tanto, tener superávit en este contexto es lo contrario de una administración prudente.

Si no fuera así no necesitarían implementar un plan platita (con nombre de subsidio para capacitación, préstamo para emprendedores o como sea que lo llamen) para que la economía provincia deje de caer.

Así las cosas, el sector privado, es decir las empresas, los comercios, los productores y los trabajadores (muchas veces algunos parecen olvidar que los trabajadores de una fábrica, un comercio o un campo son también el sector privado), están financiando el superávit a costa de su propia supervivencia.

En síntesis: el superávit que se exhibe como prueba de buena administración es, en realidad, una transferencia de recursos desde el sector privado hacia el fisco.

Mientras el gobierno acumula, el sector privado, tan mentado en estas épocas, financia ese resultado con menor actividad, menor rentabilidad, menor inversión y menor empleo. Y estas sí que son variables que se miden y de cuya caída, en los últimos tres años, nadie tiene dudas. Por eso este esquema, tanto a nivel nacional como provincial, requiere un ajuste permanente y no permite salir del circulo vicioso de la decadencia.

El gran desafío es, por consiguiente, volver a lograr el equilibrio presupuestario sobre bases sólidas, es decir con mejores salarios, mas ventas, mas producción, más inversión y más empleo.