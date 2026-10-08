La estupidez de sentirse Papá Noel

La estupidez es un problema ético y social, un fenómeno cultural y moral estrechamente relacionado con el poder y su propaganda.

Se la asume con la finalidad de manipular a la gente para que la acepte como un gesto de bonhomía, no de autoridad y no se percaten de ser cómplices de actos que naturalmente deberían ser rechazados a partir del juicio crítico.

Los gobiernos democráticos y republicanos, deberían si bien no fomentar al menos tolerar sin gestos de aplastamiento al juicio crítico.

La estupidez es una amenaza directa al bien como valor social, un mal de proporciones.

Las personas estúpidas no son convocadas por la verdad, más aún utilizan la patraña para ocultarla a través de la propaganda y manipulación y de paso cancelar la capacidad crítica del pueblo soslayando la pobreza.

La estupidez se aprovecha del estado de necesidad del hombre concreto y lo instala como mendigo de dignidad.

El Ejecutivo provincial nunca asumió la obligación humana y legal de cumplir una política salarial con los empleados públicos verificable en un salario justo.

Recurrió siempre al regalo o dadiva, llámese los bonos, para cumplir con el espíritu dadivoso incumpliendo la norma jurídica.

Los bonos están fuera de la estructura legal que componen el salario.

Como son sustancialmente ilegales no contribuyen al sistema de la seguridad social- obra social, jubilación -. Son dañinos.

Son sumas en negro define al negrero, vale decir al que se aprovecha del trabajador como persona y de su fuerza laboral única e irrepetible que se ve reflejado en el objeto producido o servicio prestado.

El bono para los funcionarios y magistrados del Poder Judicial es una agresión a la intangibilidad del salario.

Es una invitación delirante de otro poder a ubicarse en la transgresión para someterlo.

Al tener carácter de regalo o dadiva por Ley les está vedado recibirlos.

Los ‘estrella’ contra la pared donde, como atrapados sin salida por la necesidad, no tienen otra que "la aceptación "

.

Obvio que se puede analizar, además, del aspecto económico su incidencia en el personal policial, docencia y salud.

Estamos atravesados por el engaño y el infundio.

Bajo el argumento de alcanzar el gobierno de las instituciones no de las personas se ha convocado a la reforma de la Constitución. Para muestra basta un botón dice el refrán popular.

La anomia y el desapego a las normas jurídicas explican el profundo deterioro social que vivimos.

Si los que deben cumplir con el derecho y sus correspondientes obligaciones alegres transitan en contramano, puede afirmarse vamos camino al horno.

Papá Noel también es producto de la estupidez, el mercantilismo propuso reemplazar a las primeras personas- los reyes - que descubrieron a Jesús por una figura que personifica el regalo y que la propaganda lo tiene lo instalado como si fuese verídico.