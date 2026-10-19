Exigen informes al Ejecutivo de Villa de Merlo por un endeudamiento de $1.900 millones

La Municipalidad, en el foco de las críticas. Foto: El Corredor Noticias.

La oposición política en Villa de Merlo encendió las alarmas frente al paquete de financiamiento impulsado por el intendente interino, Leonardo Rodríguez, el cual busca autorizar operaciones bancarias por un monto global de hasta 1.900 millones de pesos.

La concejal del Frente Justicialista, Lucía Miranda, y el diputado provincial Walter Pollo (Junín) reclamaron un freno a las iniciativas hasta tanto el Ejecutivo comunal brinde documentación técnica detallada sobre las condiciones y la viabilidad de los compromisos financieros.

El paquete solicitado por el Municipio contempla tres herramientas distintas: hasta 1.000 millones de pesos para la realización de obras públicas, un leasing de 500 millones de pesos con el Banco Hipotecario destinado a la compra de maquinaria y un descubrimiento en cuenta corriente por 400 millones con el Banco Supervielle para atender urgencias de liquidez, principalmente el pago de salarios.

Miranda presentó un Proyecto de Comunicación para exigir precisiones sobre las tasas de interés, el Costo Financiero Total (CFT) y los planes analíticos de inversión, criticando duramente la negativa inicial del bloque radical a dar tratamiento sobre tablas a la solicitud de informes.

Por su parte, el legislador provincial Walter Pollo sumó su rechazo a la propuesta al señalar que no se puede otorgar «un cheque en blanco al endeudamiento municipal». Si bien el diputado reconoció las complicaciones económicas generadas por la caída de la actividad turística y el contexto general, advirtió que los desequilibrios operativos no deben cubrirse con endeudamiento a ciegas.

En ese sentido, solicitó ocho puntos clave de información pública, entre los que destacan la nómina salarial actualizada, el estado del pasivo bancario y la verificación del cumplimiento del artículo 258 de la Constitución Provincial, que limita el servicio de la deuda al 25% de los recursos ordinarios.

En el marco de esta discusión, el Concejo Deliberante aprobó la citación del intendente Rodríguez y del secretario de Gestión Administrativa y Finanzas, Francisco Leiva, para que concurran a la Comisión de Economía a exponer los números del Presupuesto Municipal 2027 y responder las dudas sobre el endeudamiento previsto.

Desde la oposición insistieron en que los recursos públicos pertenecen a la comunidad y exigieron un control riguroso para no condicionar las finanzas de las futuras gestiones.