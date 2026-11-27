A pocos días del comienzo de la temporada, el sector hotelero y cabañero de Villa de Merlo manifestó un fuerte descontento frente al intendente, Juan Álvarez Pinto. Aunque el jefe comunal había convocado a los empresarios para debatir la ordenanza tarifaria y planificar acciones conjuntas, el encuentro derivó en una serie de reclamos directos hacia la gestión municipal.

La reunión tuvo lugar el pasado martes 24 de noviembre, a las 19, en el Centro de Convenciones y contó con la participación de alrededor de 60 propietarios de alojamientos. Durante la jornada, los privados remarcaron las deficiencias en la infraestructura urbana, señalando el mal estado de las calles y veredas, las fallas en el alumbrado público y los problemas en la recolección de residuos.

Uno de los principales ejes del debate giró en torno a la falta de acompañamiento estatal a las inversiones privadas. Los empresarios advirtieron que los esfuerzos por mejorar la calidad de sus complejos pierden impacto si el entorno urbano no garantiza condiciones básicas de transitabilidad y mantenimiento para los visitantes. El episodio cobró además relevancia política, ya que gran parte de los cuestionamientos provinieron de actores históricamente cercanos al oficialismo local.

Cuestionamientos a las estadísticas y a la tarifaria

La agenda de reclamos incluyó también fuertes objeciones hacia los porcentajes de ocupación turística que informa el municipio tras los fines de semana largos. Los prestadores señalaron que los números oficiales no coinciden con la actividad real de sus establecimientos y pusieron en duda la metodología utilizada para medir la demanda.

En paralelo, respecto al motivo original de la convocatoria, el sector manifestó su rechazo tanto a los valores actuales de las habilitaciones comerciales como a los criterios aplicados para calcular el pago de las tasas correspondientes a cada emprendimiento.

Luego del encuentro —definido por los asistentes como tenso y muy crítico—, Álvarez Pinto difundió un mensaje en video en el que reconoció las falencias planteadas en torno a los servicios públicos, particularmente en el mantenimiento vial, y llamó a sostener el trabajo articulado entre el municipio y los privados.

Infomerlo/Redacción.