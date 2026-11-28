Juan Francisco Lanza y su mamá Patricia Irene Gajardo prácticamente se quedaron sin nada, solo con la ropa que tenían puestas. Fue como consecuencia de un incendio que destruyó todo lo que tenían en la casa 17 de la manzana D del barrio San Luis XXIII, en la franja sur de la ciudad de San Luis.

“En menos de una hora, lapso en el que salimos a caminar y hacer unas comprar, el fuego arrasó con todo”, expresó con mucha angustia el joven que es sostén de su familia ya que su mamá sufrió un ACV y quedó discapacitada. Ahora, pide ayuda para reconstruir de a poco la vivienda y volver a tener algunos muebles.

El incendio se produjo este viernes entre las 09:30 y a 10:00. Se declaró desde una estufa hogar que habían encendido para preparar el desayuno. Al rato, madre (63 años) e hijo (36 años) salieron a hacer unas compras y cuando regresaron, las llamas arrasaron con todo lo que encontraron en el comedor y la cocina.

“Fue todo en menos de una hora”, se lamentó Juan Lanza y agregó: “Nos demoramos en volver por la dificultad que tiene mi madre para caminar”.

Además de la mesa, las sillas, el aparador y los electrodomésticos que quedaron reducidos a cenizas (entre ellos un televisor y un equipo musical), el fuego afectó seriamente la estructura de la casa. “Se cayó la mitad del techo”, apuntó el joven que ahora se gana la vida haciendo changas, tras ser dejado sin trabajo en la Municipalidad capitalina.

Quienes puedan colaborar con esta familia que perdió casi todas sus pertenencias, con dinero o materiales, pueden comunicarse con el 2664 228000.