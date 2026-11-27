La propuesta se planta como una acción concreta ante la crisis. Foto: gentileza.

Con el acto fundacional realizado este viernes en Villa Mercedes, quedó en marcha “Juntos Somos Más”, una iniciativa impulsada por 17 organizaciones sindicales que busca fomentar el consumo local y fortalecer la economía a partir del trabajo articulado con prestadores de servicios.

Los sindicatos, unidos por la economía local. Foto: gentileza.

La propuesta se sustenta en la firma de convenios de cooperación que alcanzan a diversos sectores, entre ellos hotelería, gastronomía, restaurantes, panadería, gimnasios, ortopedias y salones de eventos.

El encuentro selló un camino clave. Foto: gentileza.

El objetivo de estos acuerdos es brindar respuestas a necesidades concretas y aportar al bienestar y al presupuesto de los afiliados y sus grupos familiares.

La campaña busca impulsar la economía local y cuidar el bolsillo de los afiliados. Foto: gentileza.

A través de la integración de las 17 entidades sindicales, el espacio apuesta al trabajo mancomunado y a la cooperación como ejes para potenciar el circuito económico local.

Organizaciones sindicales:

ATE SL

ATE VM

Soc (curtidores)

UOM

Plásticos VM

Plásticos SL

UTEP SL

UTEP VM

Aceiteros

Apel

Gráficos

Viajantes

Situnvime

APTS

UTEDYC

SACASFPI

Prestadores:

✓Firmo el Epic,(para sus tres hoteles)

✓hotel Huarpes San Luis

✓Luna Makena, (alojamiento , resto) en Potrero de los Funes

✓heladería Chuao

✓Gym:5730-

✓Gym Box CF 82-

✓Gym Club Hábitos

✓ Gym Apex (San Luis y VM)

✓Charcutería Cepas y Bocados

✓El Palacio del Fiambre

✓ Cooperativa 20 de julio (panadería)

✓ Bioeje (ortopedia)

✓Salon de Eventos Infantiles. Bing bong

✓Öptica 20/20

✓Pañalera Pulgas