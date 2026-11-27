Gremios sellaron una red de convenios para cuidar la economía familiar y el consumo local
La iniciativa reúne a 17 organizaciones sindicales y establece acuerdos con prestadores de gastronomía, hotelería, gimnasios y otros rubros para brindar beneficios a los afiliados.
Con el acto fundacional realizado este viernes en Villa Mercedes, quedó en marcha “Juntos Somos Más”, una iniciativa impulsada por 17 organizaciones sindicales que busca fomentar el consumo local y fortalecer la economía a partir del trabajo articulado con prestadores de servicios.
La propuesta se sustenta en la firma de convenios de cooperación que alcanzan a diversos sectores, entre ellos hotelería, gastronomía, restaurantes, panadería, gimnasios, ortopedias y salones de eventos.
El objetivo de estos acuerdos es brindar respuestas a necesidades concretas y aportar al bienestar y al presupuesto de los afiliados y sus grupos familiares.
A través de la integración de las 17 entidades sindicales, el espacio apuesta al trabajo mancomunado y a la cooperación como ejes para potenciar el circuito económico local.
Organizaciones sindicales:
ATE SL
ATE VM
Soc (curtidores)
UOM
Plásticos VM
Plásticos SL
UTEP SL
UTEP VM
Aceiteros
Apel
Gráficos
Viajantes
Situnvime
APTS
UTEDYC
SACASFPI
Prestadores:
✓Firmo el Epic,(para sus tres hoteles)
✓hotel Huarpes San Luis
✓Luna Makena, (alojamiento , resto) en Potrero de los Funes
✓heladería Chuao
✓Gym:5730-
✓Gym Box CF 82-
✓Gym Club Hábitos
✓ Gym Apex (San Luis y VM)
✓Charcutería Cepas y Bocados
✓El Palacio del Fiambre
✓ Cooperativa 20 de julio (panadería)
✓ Bioeje (ortopedia)
✓Salon de Eventos Infantiles. Bing bong
✓Öptica 20/20
✓Pañalera Pulgas
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