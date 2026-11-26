Hay palabras que suenan a economía y a números lejanos, pero que se sienten todos los días en la casa, en el supermercado y en la escuela. Eso es lo que quiso explicar la Unión de Trabajadores de la Educación Pública (UTEP) San Luis. “Desde el 2024 en UTEP lo avisamos. Esto iba a pasar. Hoy ya hablan de recesión técnica”, dice la vocera del sindicato, y enseguida lo traduce: “¿Qué significa en criollo? Que cae la producción, se desploma el consumo de las familias, sube el desempleo y nuestros salarios quedan por el piso”.

En criollo, para un docente de San Luis, significa esto: el sueldo llega, pero no alcanza. Se paga el alquiler, la luz, el gas, la comida, y queda menos para todo lo demás. Se deja de comprar, se posterga, se ajusta. Y cuando todas las familias hacen lo mismo, el comercio vende menos, la producción cae y aparecen más problemas de trabajo.

La UTEP lo plantea como una historia conocida. “Pasó en los 80, en los 90, en 2001 y en 2019. Un modelo económico que en Argentina nunca funcionó. Los docentes ya conocemos esta historia”, expresó el gremio.

Para el sindicato, no es un dato frío. Es lo que se ve en las aulas: chicos que llegan con necesidades, familias que no llegan a fin de mes, docentes que hacen cuentas todos los días para sostener su casa y su trabajo.

Por eso el mensaje cierra con una invitación simple y directa: “Sumate a la UTEP San Luis y defendemos juntos nuestro trabajo y la escuela pública”. Porque, como dicen desde el gremio, cuando el bolsillo se achica, la escuela pública también lo siente. Y defender el salario docente es también defender la posibilidad de seguir enseñando, aprendiendo y viviendo con dignidad.