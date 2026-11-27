El río y un puente centenario desmienten la versión de la represa
Los vecinos dijeron que el agua llegó desde Nogolí. Cuando el gobernador Claudio Poggi arribó, a las 10 del jueves, la creciente todavía cruzaba la Autopista de las Serranías Puntanas.
La explicación oficial de que una represa privada se había desbordado duró poco en Balde. Los testimonios de los vecinos apuntaron en otra dirección: el agua venía de la zona de Nogolí, donde las lluvias en las sierras hicieron crecer un cauce que conocen como el río viejo.
A las 10 de la mañana del jueves, cuando el gobernador Claudio Poggi recién llegó a la localidad —separada por apenas 30 kilómetros de la capital puntana—, el agua todavía corría y cruzaba la Autopista de las Serranías Puntanas. Las imágenes de ese momento mostraban una emergencia que seguía en marcha mientras el mandatario arribaba a Balde.
En el pueblo, la versión de la represa no convenció. Los vecinos señalaron que el curso de agua existe desde mucho antes de que en San Luis se construyeran diques y acueductos. Como evidencia, mencionaron un antiguo puente ferroviario sobre el cauce: una obra que da cuenta de que allí corría agua desde hace más de un siglo.
“Ha llovido en las sierras y por eso se llenó el río viejo”, resumieron. También dejaron una crítica dirigida a quienes difundieron primero la explicación del rebalse: “Y claro, si ninguno de los funcionarios y ni siquiera el gobernador es de San Luis”.
El docente Daniel Borsotto ya había advertido sobre lo que podía ocurrir. Mientras el agua avanzaba y las familias de Balde buscaban cómo empezar de nuevo, la versión oficial quedaba cada vez más lejos de lo que contaban quienes conocen el lugar.
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