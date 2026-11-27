La explicación oficial de que una represa privada se había desbordado duró poco en Balde. Los testimonios de los vecinos apuntaron en otra dirección: el agua venía de la zona de Nogolí, donde las lluvias en las sierras hicieron crecer un cauce que conocen como el río viejo.

A las 10 de la mañana del jueves, cuando el gobernador Claudio Poggi recién llegó a la localidad —separada por apenas 30 kilómetros de la capital puntana—, el agua todavía corría y cruzaba la Autopista de las Serranías Puntanas. Las imágenes de ese momento mostraban una emergencia que seguía en marcha mientras el mandatario arribaba a Balde.

En el pueblo, la versión de la represa no convenció. Los vecinos señalaron que el curso de agua existe desde mucho antes de que en San Luis se construyeran diques y acueductos. Como evidencia, mencionaron un antiguo puente ferroviario sobre el cauce: una obra que da cuenta de que allí corría agua desde hace más de un siglo.

“Ha llovido en las sierras y por eso se llenó el río viejo”, resumieron. También dejaron una crítica dirigida a quienes difundieron primero la explicación del rebalse: “Y claro, si ninguno de los funcionarios y ni siquiera el gobernador es de San Luis”.

El docente Daniel Borsotto ya había advertido sobre lo que podía ocurrir. Mientras el agua avanzaba y las familias de Balde buscaban cómo empezar de nuevo, la versión oficial quedaba cada vez más lejos de lo que contaban quienes conocen el lugar.