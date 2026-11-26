No es la primera vez que Aldana Fernández toma el compromiso de ponerse una corona en la provincia. La joven de 28 años, nacida en Concarán pero radicada en Santa Rosa, sabe lo que es acaparar miradas con una sonrisa y un aura que está allí encandilar, para llamar la atención y para probarse los cetros que mejor le queden.

Fue sucesivamente reina de su pueblo, Reina provincial del Maíz en Naschel, Reina provincial de los carnavales en Concarán; Reina Nacional del Cuarzo en Paso Grande, Reina Nacional del melón, la agricultura y la producción en Candelaria y Chica del verano en Villa Mercedes. Desde el 14 de junio es Miss San Luis 2026 y representará a la provincia en el certamen nacional Miss y Teen Argentina.

“Es una experiencia que significa muchísimo para mí, porque no solamente representa una corona, sino también la responsabilidad y el orgullo de llevar el nombre de San Luis a un escenario nacional”, dijo la reina, profesora de Educación Física y personal trainer que hace entrenamientos funcionales y personalizados.

Aldana define a su familia como “una parte muy importante de mi vida” y aclara que es el sostén y quienes la acompañan en cada sueño y desafío que se propone. Asegura además que en su entorno recibieron “con muchísima alegría y emoción” su mención como reina y agregó que “a veces uno tiene sueños que parecen muy personales, pero cuando ve que la gente que quiere también se emociona, te acompaña y se siente parte, todo se vuelve mucho más especial”.

La joven juega al pádel y se considera “una persona bastante activa”, con el conocimiento de que descansar, dormir y pasar momentos tranquilos también es muy necesario para su actividad.

Pero si tiene que poner en prioridades sus cariños, después de su familia viene Santa Rosa del Conlara, “el lugar que amo, al que siento como mi hogar y que me llena de orgullo representar", lo describió emocionada. "Es un pueblo que tiene mucho de mi historia y de mi esencia”, agregó la candidata que escucha música variada (“depende del momento y del estado de ánimo”), que reconoce que no lee demasiado pero cuando encuentra algo que le interesa o le deja un aprendizaje, le dedica el tiempo y que mira series o películas para desconectarse de la rutina.

El certamen en el que participará desde el viernes al domingo no tiene solo cuestiones de modelaje y estéticas de por medio, sino que requirió una preparación integral por parte de las postulantes. “Se tienen en cuenta la presentación personal, la comunicación, la seguridad, el desenvolvimiento, la entrevista y la manera en la que cada candidata transmite su esencia y representa a su provincia”, sostuvo.

Aldana dijo que va a Buenos Aires con muchas expectativas e ilusión pero sobre todo con ganas de disfrutar cada momento. Dijo que le gustaría hacer un buen papel, “dar lo mejor de mí y poder representar a San Luis de la manera que merece”.

El desafío que se puso la joven no es solamente ser parte de la competencia sino encarnar un esfuerzo personal para el que tuvo que animarse a salir de su zona de confort, “a enfrentar nuevos escenarios y a descubrir capacidades que quizás antes no sabía que tenía”.