La función que el domingo a las 20 “La cena de los tontos”, la exitosísima comedia encabezada por Martín Bossi, dará en el Cine Teatro San Luis tendrá una carga muy emotiva porque será la última de la gira, por lo que el elenco se desarmará y no hay previsto continuidad para el año que viene. O sea, una despedida definitva de una obra que hizo reír a miles de argentinos.

Sin embargo no hay nostalgia ni tristeza en el elenco, conforme con lo que sucedió con la pieza, “algo que no es común para el teatro del país”, dijo a El Diario de la República Gustavo Bermúdez, una de las estrellas del reparto que se completa con Laura Fernández, Guillermo Arengo y, durante gran parte de la gira, por Esteban Prol, quien no podrá estar en San Luis por cuestiones personales.

Bermúdez dijo que “La cena de los tontos” tiene una respuesta por parte del público “que pasa pocas veces”. “Es muy difícil que suceda lo que está sucediendo: la gente se ríe un montón desde el principio, la energía que nos manda es muy positiva y lo más extraño es que todo eso sucedió durante dos años”.

En la permanencia de la pieza está el aspecto que el galán más destaca de una producción que requiere mucho movimiento de actores, escenografía, logística y dice que lo menos que se puede hacer por el público y la gente que trabaja en las productoras locales es agradecer y brindarse al máximo en cada presentación.

Bermúdez conoce la provincia por alguna vez que vino a trabajar aunque el recuerdo más cercano que tiene cuando vino a la segunda edición de los carnavales de Río de Janeiro en San Luis y dijo que Potrero de los Funes es la referencia turística que tiene.

En la obra, un clásico del teatro francés adaptada al cine, el actor rosarino interpreta a un hombre que compite con su grupo de amigos a elegir a quien lleva a una cena semanal a la persona más tonta de la reunión. Bermúdez lo definió como el personaje “más turro de la obra”, pero a la vez dijo que “el que más tiene que aprender de sus errores”.

Sobre la creación del personaje, Gustavo dijo que el rol está tan bien escrito que le resultó fácil llevarlo adelante, aunque aclaró que va acomodando algunos aspectos de acuerdo a las funciones y a la vibra del público, al que consideró el “verdadero puestista de la obra, nuestro gran maestro”.

Aunque hizo poco teatro a lo largo de su carrera, más centrada en las telenovelas, Bermúdez considera que “La cena de los tontos” fue su revancha personal, que continuará si es que el año que viene se concreta un plan que tiene en mente desde hace tiempo: un unipersonal con el que recorrerá todo el país. “Quiero ir a salas grandes, a salas chicas, a salas medianas, es una asignatura pendiente que tengo”, dijo esperanzado en rergresar a San Luis con ese proyecto.