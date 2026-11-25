En el primer parte, la Policía informó que la represa como consecuencia de la abundante acumulación de agua se había roto y describió como «leve» la cantidad de agua que había ingresado en las inmediaciones. Pero luego, tuvieron que activar el sistema de emergencias.

Utilizando camiones, asistieron a las familias afectadas. Pasadas las 21:00, cuando ya se habían viralizado videos del caos que era Balde, el gobierno provincial recién salió a comunicar que se había activado el sistema de emergencia y prevención.

La primera evaluación del COE confirmó que había 17 viviendas inundadas por el desborde de la represa que ocurrió entre las 17:00 y las 18:00.

Dada la magnitud de lo acontecido no se dictarán clases este jueves en la Escuela N° 141 “Los Andes”.