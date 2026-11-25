Perseguido por la Justicia y por el oficialismo provincial, el diputado provincial Joaquín Beltrán renunció a su banca para “ejercer el derecho de defensa en la causa judicial conocida”, según dijo en un breve texto que elevó en la Cámara de Diputados. El acusado agregó que la renuncia será efectiva a partir del 10 de diciembre.

El diputado villamercedino, señalado en la llamada causa Molino Fénix, del que fue administrador, dijo que actuó motivado por “el compromiso ético asumido en sesiones anteriores” y dejó constancia que “de ninguna manera”, las imputaciones que le hicieron corresponden con la realidad.

La decisión de Beltrán llegó tras dos intentos de desafuero impulsados por sus pares, que responden al gobernador Claudio Poggi, y que no pudieron ser efectivos porque el oficialismo no consiguió los votos necesarios.

En la causa están detenidos con prisión preventiva su pareja, Anabela Lucero, su cuñado Enzo Lucero, Exequiel Scarel y el empresario Christian Becher.