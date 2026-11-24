En el tramo final del ciclo lectivo, cuando la mayoría empieza a proyectar las vacaciones, llevarse materias se convierte en un doble dolor de cabeza para las familias: a la exigencia de estudiar se suma el costo económico de contratar apoyo escolar para superar las mesas de exámenes.

Un sondeo realizado por El Diario de la República entre docentes y tutores de San Luis, Villa Mercedes, Villa de Merlo y localidades del interior provincial reveló que los honorarios por hora varían considerablemente según la zona geográfica, la asignatura, el nivel educativo y la situación socioeconómica de cada comunidad.

Diferencias según la ciudad y el nivel

En los grandes centros urbanos como la capital puntana y Villa Mercedes, las clases particulares para el nivel primario promedian entre los 10 mil y los 15 mil pesos la hora. En tanto, la preparación para el nivel secundario puede rondar incluso los 20 mil pesos por hora. Un escenario similar se registra en Villa de Merlo, donde los profesores cobran entre 20 mil y 25 mil pesos en promedio.

La realidad cambia de manera marcada en las localidades del interior, donde el poder adquisitivo condiciona las tarifas. Allí, los docentes de primaria y secundaria cobran entre 7 mil y 8 mil pesos la hora, y rara vez superan el techo de los 10 mil pesos. Para amortiguar el impacto en el bolsillo de los padres, muchos educadores recurren a promociones, como ofrecer una hora y media por 10 mil pesos o paquetes de dos horas por 20 mil.

Más allá de las cifras, el denominador común entre quienes brindan este servicio es que el ingreso funciona apenas como un paliativo frente a la pérdida del poder adquisitivo salarial, pero dista de compensar la preparación pedagógica que exige cada encuentro.

Algunas voces del sondeo

Eduardo, docente de la capital puntana que prepara estudiantes secundarios y universitarios, explicó cómo estructura su labor y el valor de su tiempo: “En general cobro 20 mil pesos la hora y suelo hacer promociones. El precio es simbólico: detrás de dar clases particulares hay mucho trabajo, tanto como en un aula, atendiendo las particularidades pedagógicas de cada estudiante. Se personaliza la atención. Algunos me vienen a buscar solo para sostener un apoyo con las tareas, pero son los menos; la mayoría viene ahora, que tienen un panorama de lo que se llevan”.

En el interior provincial, la ecuación económica obliga a ajustar los números al máximo. Flavia, docente de una localidad del interior, detalló su criterio para fijar tarifas: “En mi caso tomo como referencia lo que suelen cobrar las empleadas domésticas. Si están en 8 mil la hora, yo cobro 10 mil. Lo que pasa en los pueblos es que no se puede cobrar más. El trabajo merecería más dinero, pero la gente no tiene plata. Entonces se hace más como un servicio que como algo para ganar; el precio es apenas representativo”.

Del otro lado del mostrador, las familias buscan alternativas accesibles para acompañar a sus hijos sin desbalancear la economía del hogar. Yanina, madre de una estudiante secundaria, relató su experiencia reciente: “Busqué opciones porque mi hija se llevó Matemática y Geografía y necesitaba apoyo. Conseguí por 15 mil pesos las dos horas para ambas materias. El precio fue más que todo un favor”.