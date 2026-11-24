El lunes, llovió por la mañana. El resto de la jornada, se registró una calle totalmente inundada.

La reparación cloacal en avenida Lafinur y Pringles vuelve a poner bajo la lupa la gestión municipal frente a obras que se extienden durante semanas sin una solución visible a corto plazo. Aunque desde el Ejecutivo local se comunicó, en los últimos días, el avance de la intervención a pesar de las condiciones climáticas, la postal en el lugar muestra otro escenario: una calle cubierta de agua que expone las falencias en el manejo cotidiano de la situación.

Con las últimas precipitaciones, el cruce se transformó en una verdadera laguna. Vehículos que avanzan a baja velocidad levantan agua y suciedad al paso de quienes caminan por la zona, mientras que los ciclistas deben sortear el sector en condiciones riesgosas.

La zona, llena de agua tras las lluvias.

Más allá de las explicaciones técnicas sobre los tiempos de obra, los suelos y las redes de servicios, la escena diaria evidencia el desgaste de una intervención prolongada y el impacto directo que el agua acumulada y las demoras generan sobre quienes transitan el lugar.

Este lunes, por ejemplo, el drama fue total. Aunque la lluvia se registró por la mañana y en la tarde el cielo regaló sol, la zona quedó anegada. “Parece que están por inaugurar una laguna”, dijo irónicamente un vecino consultado por El Diario.