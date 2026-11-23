Marcelo Ellena, responsable de ME Servicios Agroaéreos, se comunicó con El Diario de la República para comunicar que la empresa a la que pertenece no efectuó la fumigación que intoxicó a decena de animales en el paraje Nueva Escocia, cercano a Villa Mercedes.

“Nuestra empresa no realizó la aplicación aérea mencionada en las publicaciones sobre Nueva Escocia y es completamente ajena al hecho”, aseguró Ellena en el escrito que le envió a este medio, tras la difusión de un video de fumigación a baja altura que esparció agroquímicos en campos de Nueva Escocia, en el departamento Pedernera, dejando un tendal de animales intoxicados, algunos muertos y otros que fueron rescatados a tiempo pero que su vida corre serio peligro.

“En redes sociales se difundió un video en el que aparece una aeronave de nuestra empresa. Desconocemos dónde y cuándo fue grabado. Se utilizó ese video para atribuirnos una aplicación que no hicimos. Esa acusación es falsa y ha causado un grave perjuicio a la reputación de nuestra empresa familiar, que lleva 20 años trabajando en la actividad y cuenta con habilitación de ANAC y habilitación provincial.

Ellena solicitó que se difunda la comunicación oficial de “ME Servicios Agroaéreos” a los fines de rectificar “la acusación” que a través de las redes sociales se hizo contra la empresa y que se desprende del video que difundió en su Facebook, la entidad proteccionista “Peludos Ong”.

Allí aseguró que la fumigación fue realizada el 21 de noviembre en un campo de Nueva Escocia, paraje situado a unos 25 kilómetros de Villa Mercedes.