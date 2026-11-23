Una automovilista expuso en las redes las enormes falencias que tiene la ruta provincial N° 1. También firmó el libro de quejas en el peaje Punilla.

“¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar?”. Con esa pregunta, Vanessa Girardi resumió en su red social lo que le sucedió el sábado 21 de noviembre a la noche, cuando viajaba con su marido y sus dos hijos por la ruta que une Villa del Carmen con La Punilla.

Esa ruta tiene nombre y número: es la Ruta Provincial N°1. Atraviesa San Luis de norte a sur a lo largo de unos 151 kilómetros, desde Villa de Merlo hasta la Ruta Nacional 8 en Juan Jorba, y une Carpintería, Cortaderas, Villa Larca, Papagayos, Villa del Carmen y La Punilla. Tiene un peaje, el de La Punilla.

Según Girardi, la calzada está llena de pozos enormes que cuando llueve se convierten en trampas. El agua corre por encima de la calzada, tapa los pozos y transforma el camino en un peligro constante. “Anoche veníamos con mi marido y mis dos hijos con niebla y lluvia y sinceramente no era seguro parar, ya que el agua corría por sobre la calzada y la banquina no está en buenas condiciones tampoco”, escribió.

En su posteo apuntó al intendente de Villa del Carmen, Matías Daniel Raboni, y al Gobierno de la Provincia. “¿Qué explicación tienen ante semejante abandono?”, preguntó. Y puso el foco en el peaje: “¿Qué estamos pagando? ¿Quién se ocupa del mantenimiento y de garantizar que podamos circular de manera segura?”. Al llegar al peaje, la familia decidió no pagar. Según contó, la trabajadora de la cabina no fue de lo más amable. Girardi se bajó y dejó su descargo en el libro de quejas, que ya tenía varias hojas con reclamos del mismo día. “No queremos excusas, queremos soluciones. No queremos promesas, queremos obras”, cerró. “Recorran la ruta, vean con sus propios ojos el estado en el que se encuentra y háganse cargo antes de que tengamos que lamentar una tragedia”.

El testimonio se suma a otros reclamos sobre la misma ruta. Días atrás, este medio publicó el caso de otro conductor que venía de Merlo de noche, casi vuelca por esquivar un pozo y también se negó a pagar en el peaje de Punilla, dejando su descargo en el libro de quejas. “Vengo esquivando cráteres por la ruta”, contó.

La Ruta 1 tiene antecedentes que obligan a tomar el reclamo en serio: en junio de 2025, en Cortaderas, un hombre de 27 años murió al chocar de frente contra un camión; en mayo de 2025, en el kilómetro 24, dos personas resultaron heridas en un choque frontal; en agosto de 2023, en el kilómetro 4, un vuelco dejó dos muertos y tres heridos; en julio de 2023, en Villa del Carmen, una persona falleció al chocar con un camión; y en mayo de 2023, entre Merlo y Carpintería, un hombre murió tras un vuelco. No se trata solo de una ruta en mal estado. Se trata de vidas humanas, de familias, de trabajadores y de turistas que todos los días se exponen a un accidente.