La falta de mantenimiento urbano genera malestar entre los habitantes de Quines, quienes advirtieron el deterioro que presenta la calle San Martín a apenas tres cuadras de la plaza Lafinur.

Una lectora de El Diario de la República envió imágenes que ilustran el estado actual del sector: calzada con baches, charcos de agua y barro, pastos crecidos y bolsas de basura acumuladas en la vía pública. Según describió, el aspecto general del lugar transmite una postal de total abandono pese a su proximidad con el centro.

Al problema de la limpieza y el estado de la arteria se suma la deficiencia en la iluminación. De acuerdo con el testimonio vecinal, un tramo de unas dos cuadras permanece sin servicio de alumbrado público desde hace aproximadamente 20 días o un mes, lo que agrava la situación durante la noche.

Los frentistas esperan que las autoridades municipales intervengan a la brevedad para despejar los residuos, desmalezar, reparar la calzada y restablecer las luminarias en una zona transitada de la localidad del norte puntano.