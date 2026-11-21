La consagración de Boca en la Copa Sudamericana se vivió con una emoción especial en San Luis, donde más de 700 hinchas colmaron el Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Luis para seguir en pantalla gigante la final ante Atlético Mineiro y festejar el título.

La gente vivió una fiesta inolvidable. Foto: gentileza.

Impulsada por la Peña Boquense "Juan A. Farenga", la propuesta combinó pasión futbolera, clima familiar y compromiso social. El acceso fue gratuito y la única condición para colaborar consistió en acercar un alimento no perecedero, dando forma a lo que desde la organización definieron como el movimiento popular y solidario más grande de la ciudad.

Amplio encuentro de hinchas en el Comedor Universitario. Foto: gentileza.

A lo largo de la tarde-noche, las imágenes capturaron algo más que el desahogo y la euforia por la vuelta olímpica: reflejaron una enorme pasión compartida, un lazo fraterno y valores ligados al encuentro colectivo y al deporte.

Alegría total en el Comedor Universitario. Foto: gentileza.

Grandes y chicos, acompañados por familias enteras, compartieron alegría, abrazos y celebraciones en un clima que muchos asistentes describieron como inédito en San Luis. Así, distintas generaciones dejaron grabada en azul y oro una jornada que quedará guardada en el recuerdo de todos los que dijeron presente.