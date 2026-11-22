El puntano Herman Cornejo, de enorme trayectoria en el ballet y figura reconocida en todo el mundo, será el reemplazante de Julio Bocca en la Dirección Artística del Ballet Estable del Teatro Colón. El cambio se efectivizará en agosto de 2027 y el primer bailarín del American Ballet Theatre de Nueva York tendrá a cargo las decisiones del mayor teatro de ópera del país.

La designación de Cornejo abre un período de transición previsto dentro del plan estratégico del teatro, que destacó los avances alcanzados durante la gestión de Bocca en materia de producción, funciones y calidad artística de las propuestas.

“Me voy muy feliz por lo que logramos. Acá lo más importante es el Ballet del Teatro Colón, su presente y su futuro”, expresó Bocca, quien además le deseó suerte a su sucesor, al que acompañó en distintos momentos de su trayectoria profesional.

Nacido en Villa Mercedes en 1981, Cornejo se formó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y a los 16 años obtuvo la Medalla de Oro del Concurso Internacional de Moscú, donde se convirtió en el bailarín más joven en alcanzar esa distinción.

Fue el propio Bocca quien lo impulsó a participar de aquel certamen y facilitó, años después, su incorporación al American Ballet Theatre, compañía en la que ambos compartieron escenario y de la que Cornejo es primer bailarín desde 2003.

“Es un gran honor para mí. Asumo este desafío personal y profesional con humildad y alegría, con mucha energía y entusiasmo para fortalecer y proyectar aún más a la institución, tanto en la Argentina como internacionalmente”, manifestó el futuro director artístico.

Por su parte, el director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco, destacó el legado de Bocca y consideró que la designación de Cornejo representa una señal de continuidad del plan estratégico y de consolidación del nuevo modelo de gestión y fortalecimiento institucional del máximo coliseo argentino.