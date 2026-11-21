El mejor truco del año para Leo Funes fue conseguir el primer puesto en la segunda edición del Congreso Latinoamericano de Ilusionismo Contemporáneo que se realizó en Chile y que coronó al mago puntano con el premio Close up en la categoría “Magia de cerca”.

El ilusionista obtuvo la categoría gracias a una sorprendente intervención que le concendió además una beca para competir en Perú. En el certamen chileno hubo magos e ilusionistas de todo el continente y Leo fue uno de los dos argentinos que participó y el único puntano.

La magia de cerca es un ejercicio que Funes tiene muy aceitado gracias a los espectáculos que presenta en la provincia, que se llaman, justamente, “Magia de cerca”.

El acto ganador fue una original rutina de ilusiones visuales con cigarrillos armados que le demandó más de un año de ensayo y desarrollo y conquistó a un jurado que estuvo integrado, entre otros, por el brasileño William Seven, campeón latinoamericano, y el japonés Shimpei Katsuragawa, quien elogió la presentación del argentino y la definió como "extraordinariamente limpia y convincente".

Leo consideró al reconocimiento chileno como “una motivación enorme” que premió además “los muchos años de dedicación”. “Pero lo que más me emociona es haber podido llevar el nombre de San Luis conmigo; demostrar que desde nuestra provincia podemos exportar un arte de primer nivel y competir a la par de los mejores del continente”, expresó el mago, que ahora tiene planeado presentar el show con el que ganó en Chile en su provincia.