Mientras haya canciones como las siete que componen “De sol y tonada”, el nuevo disco de “Los Guzmán”, el folclore cuyano, puntano y, sobre todo, villamercedino tendrá la luz con la que brillar. El nuevo trabajo del histórico dúo conformado por Mabel y Charly Guzmán vio, justamente, la luz hace un tiempo y el sábado 21 de noviembre tendrá su presentación oficial.

Pese a que está en las plataformas desde junio, a partir del concierto en “Modesto”, en San Martín y Sarmiento de Villa Mercedes, el grupo verá el álbum formalmente lanzado y se preparará para el resto de la temporada de festivales con nuevas canciones. Los acompañarán en el show de presentación Fernando Guzmán en guitarra, Nicolás Palmero en bajo y Néstor Frías en percusión como parte de la banda. La invitada especial será Vivi Avila. “Estamos ansiosos por mostrarle a la ciudad nuestras nuevas canciones”, dijo Charly.

Grabado en febrero de este año en La Casa de la Música, el disco fue descripto por el compositor –autor de la totalidad de las melodías- como de “música cuyana”. “La música cuyana tiene luz propia, brilla por sí misma, aunque no sea tan conocida en el país. Yo digo que tiene un sol propio”. De allí que el astro sea mencionado en una parte del nombre del disco, que deja la otra a la tonada, que para “Los Guzmán”, “es la síntesis de la cuyanidad”.

Acostumbrados a editar discos de 14 canciones, esta vez el grupo redujo su repertorio a la mitad. “En estos tiempos de urgencia la gente no se sienta a escuchar discos tan largos, pero tampoco quisimos mostrar un single, con una sola canción. Por eso elegimos una forma intermedia”, contaron.

A la tonada en sí (“Tonada es regresar”, “Lunes de puchero y pan”, “Cielo de Cuyo”, “Viejo pueblo en la luz”) se suman cuecas (“Aroma a cueca”), una zamba (“Así es la zamba puntana”) y una chacarera (“La enamorada”), que cierra el disco. A las músicas de Charly se suman las letras de reconocidos poetas de la zona como el mendocino Roberto Mercado, el riojano "Pancho" Cabral y el puntano Jesús Liberato Tobares.

Una de las características centrales del disco es la presencia en todas las canciones de Martín Barros, el gran guitarrista mendocino que formó parte de “Algarroba.com”. Charly lo describió como un músico “muy creativo, muy virtuoso” que además de pulsar el instrumento en todas sus escalas hizo los arreglos.

El acontecimiento que significa para el folclore villamercedino la edición de un disco de “Los Guzmán” también está marcado por el tiempo que el grupo se toma entre un álbum y otro. Charly reconoció que por lo general son 5 o 6 años lo que los lleva componer las canciones, juntar el material y reunir el dinero para la grabación.

“Compongo en soledad –cuenta- porque la inspiración me llega en esos momentos, no sé por qué motivos, pero por lo general allí me llega alguna idea, algún acontecimiento, algo que me ha sucedido y empiezo a hilvanar las notas hasta que queda la melodía”.

Tonaderos de ley, “Los Guzmán” dedicaron dos cogollos en su nuevo disco, a Pancho Cabral y al bailarín y profesor Javier Bautista, de San Luis. El guitarrista los calificó como “dos amigos entrañables que se merecen el cogollo por ser buena gente”. Ahora, solo queda que los homenajeados salden la deuda, posiblemente con un asado.