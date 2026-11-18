Con dos canciones recién presentadas y la expectativa de un disco próximo, “Bulldog” llegará a San Luis para reafirmar el vínculo con un público al que captaron desde sus inicios, hace ya casi 40 años. “Los estoicos” y una versión de “Y cómo es él?”, de José Luis Perales son las novedades que estarán en el recital puntano.

Hernán “Mantu” Mantoani, el líder y cantante de la banda rosarina, habló con El Diario de la República luego de un fin de semana extraño para el grupo en el que no hubo giras ni viajes. “Aprovechamos para descansar y para recargar las pilas porque siempre que vamos a nuestra querida San Luis la pasamos muy bien”, dijo.

Los años de visitas y recitales puntanos hicieron que “Mantu” y sus compañeros forjen amistades y relaciones que son parte “de una comunidad hermosa”, como definió Mantoani, quien dijo que desde el mediodía el grupo estará dando vueltas por el centro de la ciudad para conversar con sus seguidores. “Apenas comenzamos a tocar nos pusimos la idea de ser federales, de acercar nuestra música a los mayores lugares posible. Ahora es más fácil porque los canales de comunicación son otros, pero cuando empezamos, era más difícil”.

Para poner en contexto las palabras del cantante, hace 37 años que “Bulldog” ladra en todo el país e hizo una carrera sobre un género que nunca fue el todo difundido, por lo que su mérito y la permanencia deben ser doblemente valorados.

El tiempo le hizo comprender a los integrantes de la banda que esas son las cosas de la profesión que realmente valen la pena. A los 54 años, “Mantu” disfruta de la alegría de sus seguidores en los recitales y de que “haya un montón de gente que nos quiere bien”.

Sobre dos temas más recientes subidos a la plataforma, el compositor dijo que serán parte del próximo disco junto a otros cinco que ya están listos y algunos más que grabarán en el verano. El más llamativo es el cover del clásico melódico del compositor español, “una canción que hacíamos desde el inicio de nuestra carrera, jodiendo en la sala de ensayo”.

Aunque no es su costumbre hacer covers, “Bulldog” ya tiene experiencia en convertir en melodías punk temas que son de otro género. De hecho la canción más escuchada en su perfil de Spotify es “La noche sin ti”, el clásico folclórico que desplazó de la cima a “Fatal melancolía”, su propio hit.

Mantu recordó que durante el tiempo muerto que le permitía la pandemia escuchó el tema de “Los Huayra” y de inmediato lo adoptó a su estilo, como una forma de continuar con las innovaciones que muestran desde su primer disco, cuando grabaron un tema con un saxo y otro con una percusión infrecuente para el género.