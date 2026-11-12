La agenda del fin de semana tiene mucha variedad

JUEVES 12

Dos en lo alto

“Bosjobazz” es un dúo inusual de bajo y voz que hacen vivir un viaje especial a los concurrentes a All Right que a partir de las 22:30 tendrán la oportunidad de conocer una propuesta poco frecuente.

La fiesta

Ariel Silva presenta su carta folclórica, que se llama “De fiesta en fiesta” y que reúne además de su voz y su carisma a “Cómplices” y al ballet “Federanzas”. A partir de las 20:30 en la Sala Berta Vidal de Battini.

El que sabe sabe

Matías Nose regresa a un lugar que le dio muchas oportunidades. “Casa Mollo” será el escenario de un nuevo recital del solista que expondrá sus canciones y su talento a partir de las 22:30 con entrada gratuita.

Se vienen los 51

A una semana celebrar sus 51 años en un show que promete ser multitudinario, “Los playeros” mantienen su esencia y el ritual y tocan en “Malú”, el espacio de la avenida España que los cobija todos los jueves.











VIERNES 13

Puro baile

Un verdadero seleccionado de cumbia será convocado por “Roma multiespacio” para pasar una noche a puro movimiento. “El Guacho”, “La base”, “La repandilla” y ”Sound de barrio” son algunos de los integrantes de la grilla.

Letra y música

“Charcao dúo” llega con su música y “Puchi” García con su poesía al encuentro que a partir de las 20 se realizará en “Sasha libros”, la librería de la avenida Del Sol de Merlo para mezclar magias y letras.





De todos los tiempos

Con su listado de covers de rock nacional que va de Soda stereo a virus y de Charly García a “Los abuelos de nada”, César Blanco tendrá un nuevo encuentro con su público en “Loco lindo”, el bar que está frente a la municipalidad de Potrero de los Funes.

Pocha y Francis

El último encuentro del año de la Pocha show y Francis Legant con su público de Casa Mollo comenzará a las 22:30 y tendrá formato de Café concert, un estilo que el dúo maneja a la perfección. La entrada es gratis.

Esa flor que está naciendo

“Florecer” es un recital de canciones en piano y danza contemporánea, con intervenciones poéticas que harán Yoryas Piano, Cintia Huguenet, Martín Mateos y Carina Arrieta en la Casa del poeta de Merlo. Las entradas cuestan 10 mil pesos.

Gracias León

Con la visita del Papa León todavía latente el coro polifónico Santa Lucía organiza un concierto de música sacra a partir de las 20 en la Parroquia del Carmen, de avenida Sarmiento.

Antigua peña

Daniela Garro, Bruno Cantisani y Los promesantes de matará son algunos de los grupos y solistas que componen la peña “Como las de antes”, que en su segunda edición se realizará en Casa Beta a partir de las 22.







SÁBADO 14

Estoy parado

El homenaje puntano a “Los enanitos verdes” se llama “Amores lejanos” y tendrá una nueva demostración en All right, el espacio de la avenida Illia que a partir de las 22:30 recibe a los replicantes de Marciano Cantero y compañía.

Adolescencia bailable

Los 16 años de Kabala, uno de los grupos más divertidos de la provincia, se celebran en Malú con Los playeros y la Boquebon como invitados especiales. ¿Otros invitados? La gente





Recordar al hueso

En homenaje a Sergio Muriel, reconocidos jazzeros de Villa Mercedes suben al escenario para recordar al reconocido pianista. Será en “La proa”, de General Paz 821, partir de las 21:30.





Los mareados

“La marea”, el coro de la ULP dirigido por Alejandro Moretti, tiene la que puede ser la última función del año a partir de las 22 en el Cine Teatro San Luis.

Rock de oro

“Midas”, la banda villamercedina que convierte en oro todo lo que toca, festeja sus 7 años en El Boliche Don Miranda. Rock y mitología en un espacio lleno de mística. Comienza las 22.

La música es esperanza

Melodías de esperanza y de recuerdo es lo que propone la Camerata vocal “Da capo”, dirigida por Pablo Eggarter, en su presentación del Salón Blanco del Palacio de Justicia, a partir de las 21, con entrada gratuita y el Coro Infantil de la ULP como invitados.

La pampa tiene la guitarra

Para tocar el viento de las canciones, “Pampero” se instalará nuevamente en “La ferroviaria”, del Puente Blanco, para agasajar a quienes se acerquen a tomar una copa de vino y comer una regia picada. A partir de las 22.

Una voz que crece

Noelia Ledesma vuelve a subir al escenario de Casa Mollo para compartir canciones, sonrisas, buena onda y un momento especial, a partir de las 22:30, con entrada gratuita.

Otra flor

El recital nacional de fin de semana lo traerá “Nonpalidece”, la banda de reggae que en gira por sus 30 años recala nuevamente en “Comuna” para encender la fiesta y la diversión a partir de las 22.

La familia bailantera

Luis Sola, con Facu y Fer, son los infaltables de la fiesta de Roma multiespacio, el enorme salón del sur de la ciudad que nuevamente invita a bailar a todos sus invitados.

Las alas de la tierra

Toda la mística, la luz, el agua y la tranquilidad de Paloma del Cerro se conformará en Parque Draco de Merlo para un recital muy especial a la luz del sol que comenzará a las 16 y que tendrá a Vertiente Solar como invitados especiales.

A pura canción

La local Agus Cavia invitó a Trini Nogal y al Ensamble “Cantoras” para una noche a pura canción en el Centro Cultural San Francisco del Monte de Oro. “Cancionadas” comenzará a las 21 y contará con el talento de Carla Arias, Nailé Antune y Estefanía López.





.

DOMINGO 15

Para siempre

A pedido del público, “Escenativa” de Merlo recibirá nuevamente a “Leterno”, la obra de Mariano Bassi, ex integrante de “Fuerza bruta”. La pieza ya tiene varias presentaciones en el espacio del Valle del Conlara. Será a partir de las 20 y según informó el propio actor podría ser la última.

Metáfora musical

“La camerata de la luna” y el conjunto vocal Anum se juntan en El Boliche Don Miranda para un espectáculo coral de música popular con el curioso nombre de “Besando el cielo de San Luis”. Las canciones comienzan a partir de las 22.

El primero de varios

Una serie de musicales que se realizará durante la semana tiene su punto de partida con “El gran showman”, un espectáculo de variedades que a partir de las 21 se presentará en la sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco.

Lo dulce y lo musical

Dos grupos a pura dulzura comestible estarán en “La cometa” para alegrar el domingo. Por un lado “Uva”, el dúo de Coti Chávez y Paula Emeli; y por el otro “Mieles”, con Silvina Zavala, Yani Lui y Gregorio Rodríguez, que regresa después de mucho tiempo a reinterpretar canciones de músicos independientes. Comienzan las 20 30

Lo artesanal

La música de Tobika hace bailar el domingo a la noche en Comuna, a partir de las 20. El músico bonaerense presentará “Inteligencia artesanal”, su prometedor disco que merece atención.