La Cofradía Pantera llega para encender otra pantalla y develar el cine oculto

Hay películas que no llegan a las salas comerciales ni encuentran refugio en las plataformas. No por eso merecen permanecer en la oscuridad. Los jueves, Atípica Cultural y la Cofradía Pantera del Cine proponen descubrirlas, compartir una copa de vino y recuperar el placer de mirar sin saber demasiado.

Hay quienes necesitan saberlo todo antes de entrar a una sala. Leen críticas, miran avances, consultan puntuaciones, buscan recomendaciones y hasta preguntan cómo termina la película. Otros, en cambio, prefieren entregarse al misterio. Para estos últimos, y también para quienes quieran recuperar esa antigua costumbre de dejarse sorprender, llega a San Luis la Cofradía Pantera del Cine.

A partir del jueves 12 de noviembre, a las 20:30, Atípica Cultural, de San Martín 842, abrirá su pantalla a esta experiencia cinematográfica que, desde hace cinco temporadas, desarrolla su recorrido en el Cine Universidad de Cuyo, en Mendoza. La primera en llegar al ciclo será "La vida en pausa", un muy elogiado drama de Alexandros Avranas.

La iniciativa es impulsada por Ariel Blasco, guionista y director de teatro y cine, quien encontró en una obsesión cinéfila una manera de combatir la invisibilidad de ciertas películas contemporáneas.

La selección tiene una particularidad: óperas primas y segundas películas, producciones recientes —de no más de tres años— que no tuvieron estreno comercial ni distribución en plataformas digitales. Obras de realizadores de distintas partes del mundo, nuevas voces del lenguaje audiovisual que, por razones que exceden muchas veces su calidad artística, quedan fuera de los circuitos habituales de exhibición.

“Se trata de cine hecho hoy, ayer, hace cinco minutos; un cine de rabiosa actualidad que no está en los circuitos comerciales”, sostiene Blasco. La definición resume el espíritu de una cofradía que no pretende competir con la cartelera ni reproducir el catálogo de las plataformas. Su búsqueda está en otra parte: descubrir aquello que todavía no encontró espectadores.

Pero la propuesta no termina cuando se apagan las luces. La Cofradía Pantera del Cine nació también con la intención de preservar la experiencia colectiva de mirar una película, recuperar la sala como lugar de ceremonia y volver a encontrarse alrededor de una historia. Por eso, la copa de vino forma parte de la invitación. Antes o después de la proyección, el encuentro continúa, las impresiones circulan y las películas encuentran una segunda vida en las conversaciones.

En esta llegada a San Luis, la cineasta Alicia Sosa será una de las anfitrionas de ese viaje. “Traigo en mi valija el cine de la Cofradía Pantera: la magia de compartir una película, un vino y un encuentro”, dijo. Una imagen que expresa algo más que el traslado de un ciclo de una ciudad a otra: Mendoza y San Luis unidas por una valija cargada de películas, rituales y ganas de compartir.

La convocatoria de Atípica Cultural y la Cofradía Pantera del Cine tiene, además, una pequeña declaración de principios. En tiempos en los que todo parece estar disponible, explicado y recomendado de antemano, todavía es posible sentarse frente a una pantalla sin saber qué nos espera. No hay que llegar con una película elegida, ni con una lista de títulos pendientes. Hay que llegar con curiosidad.