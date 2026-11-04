Un aniversario y un recuerdo en las tablas emocionadas

Desde que era un joven que supo luchar por lo que creía justo, Alejo Sosa, el director de teatro puntano fallecido en julio de este año, promulgó la memoria como estado creativo y necesario. Por eso, que un ciclo lo recuerde con su figura todavía reciente no puede ser más que una buena noticia.

Como lo es el hecho de que el fin de semana habrá cinco obras en diversos espacios de la ciudad que conformarán un ciclo que tiene otro objetivo: conmemorar los 49 años del grupo “Gente de teatro”, dirigido por Marcelo D Gennaro, amigo personal y compañero de escenario de Alejo.

“El grupo celebra un aniversario de actividad continua, un recorrido que honra la persistencia, la pasión y el compromiso con el quehacer cultural de San Luis y de la escena independiente regional”, dijo el director recién llegado de Colombia, donde presentó su obra “Rojos globos rojos”, que estará presente en el ciclo del fin de semana.

La actividad comenzará el jueves 5 de noviembre en la sala Berta Vidal, donde se presentarán la mayoría de las obras, con la excepción de una fecha en la librería “Atípica cultural”, justamente la protagonizada por Di Gennaro.

Durante el ciclo habrá dramas como “Desnacer”, clásicos del teatro argentino (“Rojos globos rojos”) y del hablado en español, con una versión de “La casa de Bernarda Alba” de un grupo sanjuanino, “Nadie puede saberlo”, una comedia venida de Quines, y “Fatal melancolía”, un estreno reciente de la escena puntana que dará mucho que hablar.

El cronograma de las obras es el siguiente:

Jueves 5 - 21 hs.

Obra: "Desnacer". Creación colectiva.

Elenco concertado de Estudiantes Universitarios (UNSL).

Sala Berta Vidal.

Viernes 6 - 22 hs.

Obra: "Rojos globos rojos" de Eduardo Pavlovsky- Fragmento

Grupo Gente de Teatro

Atípica Cultural

San Martín 842

Sábado 7 21.30 hs

Obra: "La casa de Bernarda Alba" de Federico García Lorca.

Grupo Expresión Contemporánea. San Juan.

Sala Berta Vidal.

Domingo 8 20 hs.

Obra: "Nadie puede saberlo" de Enrique Bunster.

Grupo Teatrando. Quines

Sala Berta Vidal.

Lunes 9 20 hs.

Obra: "Fatal melancolía" de Ana Toledo.

Grupo Concertado.

Sala Berta Vidal.