"Cuando tocamos en vivo vivimos el presente, disfrutamos el momento"

Todavía retumban en los integrantes de “El Plan de la mariposa” los ecos del recital que el sábado 31 de octubre brindaron en el Movistar Arena, el estadio porteño al que llegaron por segunda vez. Pocos días después, el grupo armará todo para el viaje a San Luis, inicio de una gira cuyana.

El jueves 5 de noviembre en Roma Muliespacio, el grupo de los hermanos Andersen tendrá una nueva visita a la provincia. “Vamos con muchas ganas porque estamos tocando muchísimo, lo que hace que arriba del escenario nos entendamos muy bien . Entonces entramos en un estado distinto cuando vamos a tocar”, dijo Santiago, el violinista de la banda, también encargado de hacer el arte de tapa de los discos.

“Cuando tocamos vivimos el presente, disfrutamos el momento y nos conectamos con la gente, lo que termina por cerrar el círculo. Todo eso da una cosa muy linda, muy intensa y compartida que es mágica. Y para nosotros es un poco adictivo también”, siguió el músico sobre la expectativa que tiene para el concierto puntano.

Los integrantes del grupo –que por estos días graba las canciones de su próximo disco- adjudican a su condición de habitantes de una localidad del interior bonaerense su gusto por viajar por las provincias. De hecho, son una de las bandas que más veces visitó San Luis en la última década, lo que sirvió también para formar un público.

“Sabemos lo que es que venga una banda a visitarte a tu ciudad. Además nos gusta mucho viajar, nos gusta mucho acercar la música, es un canal muy lindo, es como tender un puente para salir un poco de la virtualidad y compartir un momento”, sostuvo Andersen, quien informó que se dieron el gusto de tocar varias veces en casi todas las provincias.

El violinista dijo que es un privilegio “muy grande” viajar por todo el país y el continente y puso en un segundo plano la convocatoria, que por otro lado es siempre muy buena. Contó que hace poco hicieron una gira latinoamericana que albergó recitales con 200 personas, pero que el placer estuvo en que hubo espectadores que hicieron mucho esfuerzo para llegar hasta el concierto.

Amante del mate y del café, Santiago es también un fanático del surf que cumplirá un sueño cuando el año que viene la banda viaje por primera vez Australia. “Todavía no lo puedo creer, hace 25 años que quiero ir allá y nunca pude”, se sorprendió por el destino inusual de la gira.

En realidad, hace años que “El plan...” inició su camino internacional que este año tuvo un nuevo paso con una gira por España de donde resultó “Paso por tu atmósfera”, el más reciente posteo en las plataformas musicales, grabado en un bar de Madrid ante una concurrencia de no más de cien personas convocadas por las redes sociales.

“Hace mucho que queríamos tener un registro así, aunque es común que cuando andamos por la ruta y nos gusta un paisaje bajamos y tocamos algunos temas. Esta vez fue con más calidad, más armadito, por eso lo subimos”, concluyó.